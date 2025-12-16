हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Cancer Rashifal (16 December 2025): कर्क राशि बिजनेस में नुकसान के संकेत, निवेश से पहले सोच-समझकर लें फैसला!

Today Cancer Horoscope 16 December 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 16 Dec 2025 07:21 AM (IST)
Aaj Ka Kark Rashifal 16 December 2025 in Hindi: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा के चौथे भाव में स्थित होने के कारण घर, संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में विवाद की स्थिति बन सकती है.

भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से बचें. धैर्य और संयम से काम लेना आज आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगा.

बिजनेस राशिफल:

व्यवसाय से जुड़े जातकों को आज मार्केट में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक चिंता बनी रहेगी. आर्थिक मामलों में बहुत सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है. कोई भी बड़ा निवेश या जोखिम भरा फैसला नुकसानदायक साबित हो सकता है. पार्टनरशिप बिज़नेस में पारदर्शिता बनाए रखें, नहीं तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में सहकर्मियों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. यदि कोई आपके खिलाफ माहौल बनाता है तो शांत रहें और बहस से बचें. वर्कस्पेस पर आपके प्रोजेक्ट या आइडिया की नकल होने की संभावना है, इसलिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डेटा को सुरक्षित रखें.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ और मैरिड लाइफ में वाणी को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. कटु शब्दों से रिश्तों में दूरी आ सकती है. पारिवारिक जीवन में आकस्मिक खर्च आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं, जिससे घर का माहौल कुछ तनावपूर्ण रह सकता है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

न्यू जनरेशन को अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा, अन्यथा करियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. सोशल मीडिया पर शेयर की गई कोई पोस्ट विवाद का कारण बन सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक तनाव और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 4

अनलकी अंक: 7

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवायमंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

Q1: क्या आज प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला बिगड़ सकता है?

A1: हां, विवाद की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम रखें.

Q2: क्या बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?

A2: नहीं, आज जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा.

Q3: क्या ऑफिस में सहकर्मियों से विवाद हो सकता है?

A3: हां, लेकिन शांत रहकर स्थिति को संभाल सकते हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Dec 2025 07:21 AM (IST)
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
क्या Delhi छोड़कर ही सांसें सुरक्षित हैं? Pollution से परेशान राजधानी | Bharat Ki Baat With Pratima
