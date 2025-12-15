Aaj Ka Cancer Rashifal (15 December 2025): कर्क राशि पार्टनरशिप बिजनेस में मतभेद होने की आशंका, इसलिए बड़े फैसले टालना होगा फायदेमंद!
Today Cancer Horoscope 15 December 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 15 December 2025 in Hindi: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ उलझनों और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है. चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घर से जुड़े मामलों में परेशानी आ सकती है.
यदि आप घर का रिनोवेशन या कोई बदलाव करवाने की सोच रहे हैं, तो उसमें रुकावटें संभव हैं. धैर्य से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.
बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर को लेकर मतभेद उभर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. बिजनेस को एक्सटेंड करने की योजना आप पूरे जोश के साथ बना रहे हैं और उसे लागू करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन 15 दिसंबर से मलमास शुरू होने के कारण किसी भी शुभ कार्य को कुछ समय के लिए टालना ही उचित रहेगा. इस समय बड़े फैसले लेने से बचें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपके कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे, जिससे डिले की स्थिति बनेगी. वर्कलोड अचानक बढ़ सकता है और ग्रहों की स्थिति को देखते हुए सहयोग की कमी भी महसूस होगी. संयम बनाए रखें और धीरे-धीरे कार्य निपटाने की कोशिश करें.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में किसी बात को लेकर रिश्तों में खटास आ सकती है. शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में विश्वास बनाए रखना आज सबसे अहम रहेगा, तभी संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
विद्यार्थियों को जीवन में चल रहे संघर्ष से कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा. युवाओं को धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए.
हेल्थ राशिफल:
ऑफिशियल ट्रैवल के दौरान रिटर्न टिकट कन्फर्म न होने से तनाव रह सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान चोट लगने की आशंका है, सावधानी बरतें.
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 1
अनलकी नंबर: 6
FAQs:
Q1: क्या आज घर से जुड़ा कोई काम शुरू करना सही रहेगा?
A1: नहीं, रिनोवेशन या शुभ कार्य कुछ समय के लिए टालना बेहतर होगा.
Q2: पार्टनरशिप बिजनेस में समस्या क्यों आ सकती है?
A2: ग्रहों की स्थिति के कारण गलतफहमियां और मतभेद संभव हैं.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
