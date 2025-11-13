हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Rashifal 13 November 2025: करियर के लिहाज से गुरुवार का दिन सफलता से भरा, पढ़ें आज का कर्क राशिफल!

Kark Rashifal 13 November 2025: करियर के लिहाज से गुरुवार का दिन सफलता से भरा, पढ़ें आज का कर्क राशिफल!

Today Cancer Horoscope 13 November 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 13 Nov 2025 04:15 AM (IST)
Aaj Ka Kark Rashifal 13 November 2025 in Hindi: आज का दिन आर्थिक और पेशेवर दृष्टि से शुभ रहेगा. चंद्रमा धन भाव (द्वितीय भाव) में गोचर कर रहे हैं, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार में स्नेह और सहयोग का माहौल रहेगा.

कर्क व्यवसाय राशिफल

बिजनेस में ज्ञान और साहस के बल पर आप विस्तार करने में सफल होंगे. ऐन्द्र योग के प्रभाव से किसी नई कंपनी या पार्टनरशिप से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सकता है. हालांकि, लेन-देन और कागजी औपचारिकताओं में सतर्कता जरूरी है.

कर्क नौकरी राशिफल

एमएनसी या बड़ी कंपनी में काम कर रहे जातकों के लिए करियर ग्रोथ के अवसर मिलेंगे. आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचान मिलेगी. ऐन्द्र योग का प्रभाव करियर में नई दिशा और स्थिरता लाएगा. प्रमोशन या ट्रांसफर के संकेत भी संभव हैं.

कर्क वित्त राशिफल

आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा. धन वृद्धि और बचत दोनों के योग हैं. निवेश के लिए यह अच्छा समय है, बस जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. किसी परिवारजन की मदद से आर्थिक लाभ मिल सकता है.

कर्क लव और फैमिली राशिफल

आनन्दादि योग के प्रभाव से पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा. माता-पिता और बड़ों से सहयोग प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में संवाद बनाए रखें—जीवनसाथी के साथ समय बिताना रिश्ते को और मजबूत करेगा. छोटी यात्रा का योग भी बन सकता है.

कर्क युवा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार रहेगा, विशेषकर आईटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए. नई स्किल सीखने का यह उपयुक्त समय है.

कर्क हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान को लेकर लापरवाही से बचें. डाइट चार्ट के अनुसार भोजन लें, नहीं तो विटामिन डेफिशियेंसी जैसी समस्या बढ़ सकती है.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • उपाय: विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें और तुलसी के पौधे में जल दें, दिन शुभ रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 13 Nov 2025 04:15 AM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

कर्क राशि के युवाओं और छात्रों के लिए 13 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए दिन शानदार रहेगा, खासकर आईटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए. नई स्किल सीखने का यह उपयुक्त समय है.

