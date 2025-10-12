Aaj Ka Kark Rashifal (12 October 2025): कर्क राशि आज मन में बेचैनी रहेगी, विवादों से दूरी बनाए रखें
Today Cancer Horoscope 12 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 12 October 2025 in Hindi: आज चंद्रमा आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे खर्चों में वृद्धि और विदेशी संपर्कों से हानि की संभावना है. किसी भी यात्रा या नए कार्य को लेकर जल्दबाजी न करें. घरेलू कार्यों की अधिकता के कारण कुछ योजनाएं टल सकती हैं. गजकेसरी और वाशि योग के बावजूद आपको आत्मसंयम और धैर्य की आवश्यकता होगी. मानसिक तनाव को दूर कर व्यावहारिक निर्णय लें, तभी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत के मामले में आज लापरवाही न करें. नींद की कमी, थकान या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. खानपान और दिनचर्या में सुधार जरूरी है. मेडिटेशन और सुबह की सैर से मन शांत रहेगा.
व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस में जल्दबाजी से नुकसान की संभावना है. फेस्टिव सीजन में यदि आप शांत मन से कार्य करेंगे तो अवसर आपके पक्ष में आएंगे. विदेशी व्यापार या ऑनलाइन डीलिंग से बचें. पुराने क्लाइंट्स से संपर्क बनाना लाभदायक रहेगा.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में तनावपूर्ण माहौल रह सकता है. सहकर्मियों से मतभेद या वरिष्ठों की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. शांत रहकर काम करें. किसी विवाद या ऑफिस पॉलिटिक्स में न पड़ें. शाम के बाद स्थिति में सुधार संभव है.
लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार का सहयोग बना रहेगा, लेकिन पड़ोसियों से वाद-विवाद से बचें. दांपत्य जीवन में छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत से सब कुछ सुलझ जाएगा. परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी.
धन राशिफल:
आज धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. किसी को उधार देने या नया निवेश करने से बचें.
युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग को अपने विचारों और गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए. विद्यार्थी किसी कठिन टॉपिक को लेकर भ्रमित रह सकते हैं—टीचर की मदद लें, समाधान अवश्य मिलेगा.
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: ग्रे
उपाय:
- भगवान शिव को दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.
- शाम के समय किसी गरीब व्यक्ति को भोजन या फल दें.
FAQs:
Q1. क्या आज व्यवसायिक यात्रा करना उचित रहेगा?
A1. नहीं, आज किसी भी प्रकार की यात्रा स्थगित करें, अन्यथा हानि या असुविधा हो सकती है.
Q2. क्या आज पारिवारिक विवाद सुलझ सकते हैं?
A2. हाँ, यदि आप संयम और शांति बनाए रखते हैं तो घर का माहौल जल्दी ही सामान्य हो जाएगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
