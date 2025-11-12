12 नवंबर 2025 को चंद्रमा आपकी राशि में मन को विचलित और दुखी कर सकता है, लेकिन बड़ी बहन या किसी करीबी से शुभ समाचार मिलने के योग हैं।
(Source: Poll of Polls)
Kark Rashifal 12 November 2025: कर्क राशि के जातकों के लिए मन रहेगा विचलित, पार्टनरशिप में सावधानी बरतें
Today Cancer Horoscope 12 November 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 12 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा आपकी राशि में मन विचलित व दुखी रहेगा, जिससे बड़ी बहन या किसी करीबी से शुभ समाचार मिलने के योग हैं. वरियान और पद्मक योग के प्रभाव से दिन लाभकारी रहेगा.
नए संबंध बनेंगे जो भविष्य में आर्थिक और सामाजिक रूप से फायदेमंद साबित होंगे. आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी.
व्यवसाय राशिफल
बिजनेस में नए कॉन्टैक्ट या सहयोगियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा. किसी सरकारी काम में प्रगति के योग हैं. अगर लंबे समय से कोई फाइल अटकी हुई थी, तो आज उसे आगे बढ़ाने का सही मौका है. आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और लाभ के संकेत हैं.
नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी. आपकी मेहनत और समर्पण को अधिकारी पहचानेंगे. कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपके करियर के लिए फायदेमंद होंगी. बढ़े हुए खर्चों के बावजूद मन में तनाव नहीं रहेगा.
वित्त राशिफल
धन की आवक बनी रहेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. पारिवारिक या माता-पिता के सहयोग से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. किसी मित्र के माध्यम से भी अप्रत्याशित लाभ संभव है.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा. माता-पिता का स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा. छोटे भाई-बहन का व्यवहार थोड़ा उदासीन रह सकता है, फिर भी धैर्य से काम लें. दांपत्य जीवन संतुलित रहेगा.
युवा और छात्र राशिफल
स्पोर्ट्स, आर्ट और मीडिया फील्ड से जुड़े युवा आज व्यस्त लेकिन उत्पादक रहेंगे. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिन शुभ है.
हेल्थ राशिफल
शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे, लेकिन अनियमित खानपान से बचें. पर्याप्त नींद और जल सेवन से सेहत और भी बेहतर रहेगी.
- भाग्यशाली रंग सफेद
- भाग्यशाली अंक 1
- उपाय मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें और जरूरतमंद कन्या को मीठा भोजन कराएं, शुभ फल प्राप्त होंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
Frequently Asked Questions
12 नवंबर 2025 को कर्क राशि के लिए चंद्र की स्थिति कैसी रहेगी?
कर्क राशि वालों के लिए व्यवसाय में क्या अवसर हैं?
बिजनेस में नए कॉन्टैक्ट या सहयोगियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सरकारी काम में प्रगति के योग हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।
नौकरी के क्षेत्र में कर्क राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?
वर्कस्पेस पर आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी और अधिकारी आपकी मेहनत को पहचानेंगे। करियर के लिए फायदेमंद अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
कर्क राशि के जातकों के लिए वित्त राशिफल क्या कहता है?
धन की आवक बनी रहेगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। पारिवारिक या माता-पिता के सहयोग से आर्थिक लाभ संभव है।
12 नवंबर 2025 को कर्क राशि वालों के लिए भाग्यशाली रंग और अंक क्या हैं?
12 नवंबर 2025 को कर्क राशि के लिए भाग्यशाली रंग सफेद और भाग्यशाली अंक 1 है।
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL