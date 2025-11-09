हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Rashifal 9 November 2025: कन्या राशि को आज नौकरी और परीक्षा में सफलता, बड़े सौदे से आर्थिक लाभ

Kanya Rashifal 9 November 2025: कन्या राशि को आज नौकरी और परीक्षा में सफलता, बड़े सौदे से आर्थिक लाभ

Today Virgo Horoscope 9 November 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Nov 2025 02:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kanya Rashifal 9 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों और सम्मान से भरा रहेगा. चन्द्रमा आपके कर्म भाव (10वें हाउस) में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर, कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं. आज आप अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ पूरा करेंगे. 

स्वास्थ्य राशिफल:
आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है. उनके साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. मानसिक रूप से दिन प्रसन्न रहेगा, जिससे आपके आत्मबल में वृद्धि होगी.

व्यवसाय और धन राशिफल:
सिद्ध योग के बनने से व्यापार में बड़े सौदों से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है. आपकी योजनाएँ सफल होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा. आज किए गए निवेश से भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त होगा. धन प्रवाह बना रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल रहेगा. उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके कार्यों की सराहना होगी. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. बेरोजगार लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी बड़ी समस्या का समाधान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
प्रेम संबंधों में आज खुशी का माहौल रहेगा. साथी के साथ शॉपिंग या मूवी देखने की योजना बन सकती है. पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और घर में आनंद का माहौल रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता का संदेश लाया है — परीक्षा या साक्षात्कार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. युवा वर्ग को आज घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए.

लकी नंबर: 9, अनलकी नंबर: 1
लकी रंग: लाल (Red)
उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल वस्त्र पहनें. इससे कार्य में सफलता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Nov 2025 02:30 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal

Frequently Asked Questions

9 नवंबर 2025 को कन्या राशि के लिए करियर के लिहाज से कैसा रहेगा?

9 नवंबर 2025 को चन्द्रमा कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर, कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आप अपने कार्यों को पूरे आत्मविश्वास से पूरा करेंगे.

9 नवंबर 2025 को कन्या राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है. मानसिक रूप से दिन प्रसन्न रहेगा, जिससे आत्मबल में वृद्धि होगी.

9 नवंबर 2025 को कन्या राशि के व्यवसाय और धन की स्थिति कैसी रहेगी?

सिद्ध योग के कारण व्यापार में बड़े सौदों से लाभ की संभावना है. आपकी योजनाएं सफल होंगी और धन प्रवाह बना रहेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

9 नवंबर 2025 को कन्या राशि के प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए क्या भविष्यवाणी है?

प्रेम संबंधों में खुशी का माहौल रहेगा और साथी के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है. पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और घर में आनंद का माहौल रहेगा.

9 नवंबर 2025 को कन्या राशि के जातकों के लिए कौन से उपाय सुझाए गए हैं?

आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल वस्त्र पहनें. इससे कार्य में सफलता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

