9 नवंबर 2025 को चन्द्रमा कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर, कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आप अपने कार्यों को पूरे आत्मविश्वास से पूरा करेंगे.
Kanya Rashifal 9 November 2025: कन्या राशि को आज नौकरी और परीक्षा में सफलता, बड़े सौदे से आर्थिक लाभ
Today Virgo Horoscope 9 November 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 9 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों और सम्मान से भरा रहेगा. चन्द्रमा आपके कर्म भाव (10वें हाउस) में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर, कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं. आज आप अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ पूरा करेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल:
आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है. उनके साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. मानसिक रूप से दिन प्रसन्न रहेगा, जिससे आपके आत्मबल में वृद्धि होगी.
व्यवसाय और धन राशिफल:
सिद्ध योग के बनने से व्यापार में बड़े सौदों से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है. आपकी योजनाएँ सफल होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा. आज किए गए निवेश से भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त होगा. धन प्रवाह बना रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल रहेगा. उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके कार्यों की सराहना होगी. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. बेरोजगार लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी बड़ी समस्या का समाधान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.
प्रेम और पारिवारिक जीवन:
प्रेम संबंधों में आज खुशी का माहौल रहेगा. साथी के साथ शॉपिंग या मूवी देखने की योजना बन सकती है. पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और घर में आनंद का माहौल रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता का संदेश लाया है — परीक्षा या साक्षात्कार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. युवा वर्ग को आज घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए.
लकी नंबर: 9, अनलकी नंबर: 1
लकी रंग: लाल (Red)
उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल वस्त्र पहनें. इससे कार्य में सफलता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
