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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 8 November 2026: दूसरे चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग वालों का टाइट शेड्यूल और खिलाड़ियों में हाई एनर्जी; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Kanya Rashifal 8 November 2026: दूसरे चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग वालों का टाइट शेड्यूल और खिलाड़ियों में हाई एनर्जी; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Kanya Rashifal 8 November 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 2nd चंद्रमा, आयुष्मान योग, बिजनेस में बड़ी गुड न्यूज, करियर के सपने, पुराना प्यार व रविवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Nov 2026 08:12 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 8 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी व पैतृक संपत्ति स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपकी बातचीत में गजब की मिठास और सौम्यता रहेगी; आपके सौम्यभाषी स्वभाव से बिगड़े हुए पारिवारिक व व्यावसायिक संबंध फिर से मधुर बन जाएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)

  • दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, तत्पश्चात अमावस्या तिथि (दीपावली महापर्व आरंभ)
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात स्वाति नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात तुला राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Good News)

कल की प्लानिंग आज ही करें तैयार: कारोबारियों को सलाह दी जाती है कि वे आने वाले कल की व्यावसायिक गतिविधियों और डील्स की तैयारी आज ही पूरी कर लें; पूर्व-नियोजित रणनीति ही आपको त्योहारी सीजन में बढ़त दिलाएगी.

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दोपहर बाद बड़ी गुड न्यूज, आयुष्मान योग से पार्टनर का साथ: दोपहर बाद व्यापारियों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी (Good News) मिल सकती है, जो लंबे समय से चली आ रही आर्थिक या मानसिक टेंशन को पूरी तरह खत्म कर देगी. आयुष्मान योग के शुभ संयोग से बिजनेस पार्टनर से सकारात्मक और राहत भरी खबर मिलेगी. शाम के समय कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है, जिससे तनाव की सारी स्थितियां काफूर हो जाएंगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Tight Schedule)

करियर निखारने के प्रयास होंगे तेज: नौकरीपेशा जातक अपने करियर को संवारने और पेशेवर सपनों को साकार करने की दिशा में पूरी शक्ति से जुटे रहेंगे. आप कार्यस्थल पर अपने विरोधियों से आगे निकलने और कामों में बढ़त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे.

मार्केटिंग वालों का टाइट शेड्यूल, नए एम्प्लॉई के लिए अवसर: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों को फेस्टिव सीजन की मांगों को देखते हुए अपने दैनिक शेड्यूल को काफी टाइट करना पड़ेगा. वहीं, नए नियुक्त हुए कर्मचारियों (New Employed Persons) को अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए अभी से पूरी लगन और अनुशासन के साथ जुट जाना चाहिए.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Ex-Love & Sports)

बच्चों का शिष्ट व्यवहार, लौट सकता है पुराना प्यार: आपके बच्चों या छोटे भाई-बहनों का मर्यादित और शिष्ट व्यवहार आपके मन को गहरा संतोष देगा. पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य व शांतिपूर्ण गति से आगे बढ़ेगा. अनुकूल ग्रह स्थिति के चलते प्रेम जीवन (Love Life) में कोई सुखद मोड़ आ सकता है; आपका पुराना प्यार (Ex-Partner) एक बार फिर आपके जीवन में लौट सकता है या उनसे संपर्क हो सकता है.

खिलाड़ी रहेंगे चुस्त और ऊर्जावान: खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) अपने खेल और अभ्यास के दौरान पूरी तरह चुस्त, मुस्तैद और भरपूर जोश में नजर आएंगे; आपकी आंतरिक ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय चंद्रमा से शारीरिक ताजगी और मानसिक सुकून बना रहेगा. बदलते मौसम के प्रभाव से गले का ध्यान रखें, गुनगुना पानी पिएं और त्योहारी पकवानों के बीच सुपाच्य आहार लें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 7

रविवार व रूप चौदस/अमावस्या विशेष अचूक उपाय: आज चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के पावन संयोग पर द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और भगवान सूर्य व मां लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत, थोड़ा सा कुमकुम और मिश्री डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और दूर्वा मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक (यम दीपम) जलाएं तथा महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को दूध, चावल, चीनी या गुलाबी वस्त्र का दान करें. इससे वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, व्यापारिक तनाव दूर होगा और परिवार में सुख-समृद्धि व प्रेम का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Nov 2026 08:12 AM (IST)
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