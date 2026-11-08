Aaj Ka Kanya Rashifal 8 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी व पैतृक संपत्ति स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपकी बातचीत में गजब की मिठास और सौम्यता रहेगी; आपके सौम्यभाषी स्वभाव से बिगड़े हुए पारिवारिक व व्यावसायिक संबंध फिर से मधुर बन जाएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)

दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार

8 नवंबर 2026, रविवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, तत्पश्चात अमावस्या तिथि (दीपावली महापर्व आरंभ)

कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: पूरे दिन-रात स्वाति नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात तुला राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात तुला राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

शाम 04:30 से 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Good News)

कल की प्लानिंग आज ही करें तैयार: कारोबारियों को सलाह दी जाती है कि वे आने वाले कल की व्यावसायिक गतिविधियों और डील्स की तैयारी आज ही पूरी कर लें; पूर्व-नियोजित रणनीति ही आपको त्योहारी सीजन में बढ़त दिलाएगी.

दोपहर बाद बड़ी गुड न्यूज, आयुष्मान योग से पार्टनर का साथ: दोपहर बाद व्यापारियों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी (Good News) मिल सकती है, जो लंबे समय से चली आ रही आर्थिक या मानसिक टेंशन को पूरी तरह खत्म कर देगी. आयुष्मान योग के शुभ संयोग से बिजनेस पार्टनर से सकारात्मक और राहत भरी खबर मिलेगी. शाम के समय कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है, जिससे तनाव की सारी स्थितियां काफूर हो जाएंगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Tight Schedule)

करियर निखारने के प्रयास होंगे तेज: नौकरीपेशा जातक अपने करियर को संवारने और पेशेवर सपनों को साकार करने की दिशा में पूरी शक्ति से जुटे रहेंगे. आप कार्यस्थल पर अपने विरोधियों से आगे निकलने और कामों में बढ़त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे.

मार्केटिंग वालों का टाइट शेड्यूल, नए एम्प्लॉई के लिए अवसर: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों को फेस्टिव सीजन की मांगों को देखते हुए अपने दैनिक शेड्यूल को काफी टाइट करना पड़ेगा. वहीं, नए नियुक्त हुए कर्मचारियों (New Employed Persons) को अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए अभी से पूरी लगन और अनुशासन के साथ जुट जाना चाहिए.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Ex-Love & Sports)

बच्चों का शिष्ट व्यवहार, लौट सकता है पुराना प्यार: आपके बच्चों या छोटे भाई-बहनों का मर्यादित और शिष्ट व्यवहार आपके मन को गहरा संतोष देगा. पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य व शांतिपूर्ण गति से आगे बढ़ेगा. अनुकूल ग्रह स्थिति के चलते प्रेम जीवन (Love Life) में कोई सुखद मोड़ आ सकता है; आपका पुराना प्यार (Ex-Partner) एक बार फिर आपके जीवन में लौट सकता है या उनसे संपर्क हो सकता है.

खिलाड़ी रहेंगे चुस्त और ऊर्जावान: खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) अपने खेल और अभ्यास के दौरान पूरी तरह चुस्त, मुस्तैद और भरपूर जोश में नजर आएंगे; आपकी आंतरिक ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय चंद्रमा से शारीरिक ताजगी और मानसिक सुकून बना रहेगा. बदलते मौसम के प्रभाव से गले का ध्यान रखें, गुनगुना पानी पिएं और त्योहारी पकवानों के बीच सुपाच्य आहार लें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 7

रविवार व रूप चौदस/अमावस्या विशेष अचूक उपाय: आज चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के पावन संयोग पर द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और भगवान सूर्य व मां लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत, थोड़ा सा कुमकुम और मिश्री डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और दूर्वा मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक (यम दीपम) जलाएं तथा महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को दूध, चावल, चीनी या गुलाबी वस्त्र का दान करें. इससे वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, व्यापारिक तनाव दूर होगा और परिवार में सुख-समृद्धि व प्रेम का वास रहेगा.

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