हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 8 November 2025: कन्या राशि के जातकों के बड़े सौदे लाभ देंगे, करियर में प्रगति होगी और माता का सहयोग मिलेगा

Kanya Rashifal 8 November 2025: कन्या राशि के जातकों के बड़े सौदे लाभ देंगे, करियर में प्रगति होगी और माता का सहयोग मिलेगा

Today Virgo Horoscope 8 November 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Nov 2025 02:25 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kanya Rashifal 8 November 2025 in Hindi: आज का दिन व्यावसायिक और नौकरी से जुड़े मामलों में फलदायक रहेगा. चंद्रमा 10वें भाव में होने के कारण जॉब में कुछ बदलाव और नए अवसर आपके पक्ष में रहेंगे. व्यवसाय में तरक्की के लिए नई रणनीति और योजनाओं पर ध्यान दें, लेकिन कोई भी निर्णय सोच-समझकर और पूरी जानकारी के आधार पर ही लें. शिव योग के प्रभाव से पार्टनरशिप बिजनेस में वित्तीय लाभ मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अपच, अम्लता या पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. हल्का और संतुलित भोजन करें. तनाव से बचें और आराम के लिए समय निकालें.

व्यापार/बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में दिन अनुकूल रहेगा. आपकी पेशेवर गतिविधियों का विस्तार करने और नई रणनीतियां बनाने का समय है. पूर्व में किए गए अच्छे कार्यों के कारण व्यापार में तरक्की संभव है. पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ मिलने की संभावना है.

नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्कस्पेस में आपके पिछले अच्छे कार्यों की वजह से आपको सराहना और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी. एंप्लॉइड पर्सन को किसी प्रोजेक्ट में टीम लीडर बनाया जा सकता है. कार्यक्षेत्र में स्थिति सामंजस्यपूर्ण रहेगी.

लव और पारिवारिक जीवन:
जीवनसाथी अपनी भावनाओं और प्यार का इजहार कर सकते हैं. वरिष्ठों और परिवार के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे. युवा वर्ग किसी सामाजिक कार्यक्रम में अपोजिट जेंडर की ओर आकर्षित हो सकता है.

युवा एवं छात्र:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने प्रयासों में सफलता और मान्यता प्राप्त कर सकते हैं.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. खर्च कम रहेगा और निवेश सोच-समझकर करें.

लकी नंबर – 7
अनलकी नंबर – 1
लकी रंग – ऑरेंज

उपाय: व्यवसाय और नौकरी में सफलता पाने के लिए सोच-समझकर निर्णय लें. खानपान में सावधानी रखें और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हल्का व्यायाम करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Nov 2025 02:25 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal

Source: IOCL

