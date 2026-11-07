Aaj Ka Kanya Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, मानसिकता, शारीरिक आभा, बौद्धिक कौशल व सृजन स्थान) में संचरण कर रहे हैं. लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप अपने हर छोटे-बड़े काम में अत्यंत कुशल, निपुण और व्यावहारिक साबित होंगे; आपकी कार्यशैली की सर्वत्र सराहना होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार

7 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि (नरक चतुर्दशी / रूप चौदस)

कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: पूरे दिन-रात चित्रा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात आपकी अपनी ही राशि (कन्या राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात आपकी अपनी ही राशि (कन्या राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक दोपहर काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Legal Caution)

प्रीति योग से अप्रत्याशित लाभ, डीलर्स संग बेहतर तालमेल: प्रीति योग के शुभ प्रभाव से व्यापारियों और कारोबारियों को सामान्य से कहीं अधिक मुनाफा कमाने के शानदार अवसर मिलेंगे. मार्केट में प्रमुख डीलर्स और सप्लायर्स के साथ आपसी समझ व तालमेल मजबूत होगा, जिससे आपको कोई उत्साहवर्धक और सकारात्मक समाचार सुनने को मिलेगा. अपनी किसी महत्वपूर्ण प्रोफेशनल परियोजना को लेकर आप पूरी तरह निश्चिंत रह सकते हैं.

गैरकानूनी काम के प्रलोभन से बचें, राजनीति में रुझान: बाजार में कोई व्यक्ति या प्रतिस्पर्धी आपको त्वरित मुनाफे के बहाने किसी गैरकानूनी या संदिग्ध काम के लिए लुभाने का प्रयास कर सकता है; ऐसे किसी भी अनैतिक जाल में फंसने से पूरी तरह बचें. वहीं, कुछ व्यापारियों का झुकाव सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों (Politics) की ओर बढ़ सकता है.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Pressure)

वर्कप्लेस पर हिस्से से अधिक काम, सहयोगियों की कमी: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल पर सहकर्मियों की अनुपस्थिति या त्योहार के दबाव के कारण अपने तय हिस्से से कहीं अधिक काम संभालना पड़ सकता है. हालांकि, अपनी कार्यकुशलता के बल पर आप इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को भी कुशलतापूर्वक निभा ले जाएंगे.

मार्केटिंग वालों को दोस्तों की मदद: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों को अपने किसी अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने में पुराने और खास दोस्तों से बहुमूल्य सहायता मिलेगी, जिससे वे अपने काम को समय रहते सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love Shopping & Weekend)

घर की साफ-सफाई में व्यस्तता, लवर संग सीजनल शॉपिंग: आगामी दीपावली महापर्व को देखते हुए परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर घर की साफ-सफाई और साज-सज्जा में व्यस्त रहेंगे, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा. वहीं, प्रेम संबंधों (Love Life) में मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए लवर के साथ गर्म कपड़ों या विंटर वॉर्डरोब की खरीदारी (Shopping) का प्लान बन सकता है.

छात्रों के लिए सकारात्मक वीकेंड: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थी (Competitive & General Students) वीकेंड के इस दिन का भरपूर लाभ उठाएंगे; मानसिक एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा के दम पर वे अपने कठिन विषयों का रिवीजन आसानी से कर सकेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न चंद्रमा से मानसिक और शारीरिक ताजगी बनी रहेगी. सफाई और भागदौड़ के दौरान धूल-मिट्टी से एलर्जी या कफ से अपना बचाव रखें; पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा चमकदार)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

शनिवार व रूप चौदस विशेष अचूक उपाय: आज रूप चतुर्दशी और शनिवार के पावन संयोग पर अपनी ही राशि में चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और शनि देव व मां लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, दूर्वा, काले तिल और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. रूप चौदस के निमित्त उबटन लगाकर स्नान करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को हरी मूंग दाल, उड़द की दाल अथवा भोजन का दान करें. इससे अनैतिक प्रलोभनों और षड्यंत्रों से बचाव होगा, व्यापार में स्थायी धन-समृद्धि आएगी और स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.