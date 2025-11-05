हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Rashifal 5 November 2025: कन्या राशि को बिजनेस में संघर्ष, यात्रा में सावधानी रखें

Kanya Rashifal 5 November 2025: कन्या राशि को बिजनेस में संघर्ष, यात्रा में सावधानी रखें

Today Virgo Horoscope 5 November 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Nov 2025 02:25 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kanya Rashifal 5 November 2025 in Hindi: आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे दिन की शुरुआत थोड़ी सावधानी से करनी होगी. किसी भी प्रकार की यात्रा के दौरान सतर्क रहें और अनावश्यक जोखिम न लें. 

व्यवसाय राशिफल:
आज व्यवसाय में अधिक समय देने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएंगे. ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं, इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस में विशेष सावधानी रखें. दोनों भागीदारों को आज अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. जल्दबाजी या गलत निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता है. व्यापार में स्थिरता बनाए रखें.

नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा. कुछ अनचाही गलतियाँ आपकी छवि को प्रभावित कर सकती हैं. वरिष्ठों के साथ संवाद में संयम रखें. धन की कमी या खर्चों में वृद्धि महसूस हो सकती है. कार्य में स्थिरता और धैर्य आवश्यक है.

वित्त राशिफल:
आर्थिक स्थिति में अस्थिरता संभव है. सैलरी या मुनाफा आने पर दान-पुण्य अवश्य करें, इससे आय में वृद्धि और स्थिरता आएगी. आज निवेश करने से बचें.

लव और फैमिली राशिफल:
वैवाहिक जीवन में थोड़ी उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है. रिश्ते में तालमेल बनाए रखने के लिए धैर्य और संवाद जरूरी रहेगा. परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. प्रेम संबंधों में गलतफहमियाँ दूर करने का प्रयास करें.

युवा और छात्र राशिफल:
आलस्य त्यागकर विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता लाने का प्रयास करेंगे. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को अपनी रणनीति पर काम करने की जरूरत है. आत्मविश्वास बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल:
कमजोर पाचन शक्ति या बदहजमी जैसी समस्या परेशान कर सकती है. खानपान में संयम बरतें और हल्का भोजन करें. पानी अधिक पीएं और नींद पूरी लें.

भाग्यशाली रंग: लाल
भाग्यशाली अंक: 2
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जप करें, बाधाएँ दूर होंगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 05 Nov 2025 02:25 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal

Frequently Asked Questions

आज कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी?

आज चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे दिन की शुरुआत सावधानी से करनी होगी. यात्रा के दौरान सतर्क रहें और अनावश्यक जोखिम न लें.

व्यापार में आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

आज व्यवसाय में अधिक समय देने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि गलत निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता है.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर क्या ध्यान रखना चाहिए?

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अनचाही गलतियाँ छवि को प्रभावित कर सकती हैं. वरिष्ठों के साथ संवाद में संयम रखें.

आर्थिक स्थिति के लिए क्या सलाह दी गई है?

आर्थिक स्थिति में अस्थिरता संभव है. आय में वृद्धि और स्थिरता के लिए सैलरी या मुनाफा आने पर दान-पुण्य करें. आज निवेश करने से बचें.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में क्या उम्मीद करें?

वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए धैर्य और संवाद जरूरी है. प्रेम संबंधों में गलतफहमियाँ दूर करने का प्रयास करें.

Embed widget