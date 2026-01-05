करियर राशिफल
वीकेंड होने के बावजूद वर्कप्लेस पर लापरवाही न करें. आलस्य के कारण बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी सूझबूझ से काम का बोझ कम करना होगा और प्राथमिकता के अनुसार कार्य निपटाने होंगे. किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें.
धन व बिजनेस राशिफल
व्यापारियों को धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है. लाभ और हानि व्यापार का हिस्सा है, लेकिन जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया फैसला नुकसान बढ़ा सकता है. लाइजनिंग के काम से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है, जबकि ठेकेदारी से जुड़े लोगों के खर्च बढ़ सकते हैं.
लव लाइफ व फैमिली राशिफल
काम से फ्री होकर परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें. इससे मन को शांति मिलेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी. घर का माहौल सामान्य रहेगा.
स्टूडेंट व एजुकेशन राशिफल
खेल से जुड़े लोगों को आज एक्टिव रहना होगा, आलस्य से दूरी बनाना जरूरी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल
मोबाइल और टीवी का ज्यादा इस्तेमाल आंखों में दर्द और जलन की समस्या पैदा कर सकता है. स्क्रीन टाइम कम रखें और आंखों को आराम दें.
भाग्यशाली अंक: 2
शुभ रंग: ग्रे
आज का उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गण गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
(FAQs)
-
क्या आज ऑफिस में सावधानी जरूरी है?
हाँ, किसी की गलत नीयत से परेशानी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें.
-
क्या व्यापार में फायदा होगा?
लाइजनिंग बिजनेस में लाभ के योग हैं, लेकिन ठेकेदारी में खर्च बढ़ सकता है.
-
सेहत के लिए क्या सावधानी रखें?
आंखों की देखभाल करें और स्क्रीन टाइम कम रखें.