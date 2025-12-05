Aaj Ka Virgo Rashifal (5 December 2025): कन्या राशि चन्द्रमा 9वें हाउस में होने से भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा!
Today Virgo Horoscope 5 December 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 5 December 2025 in Hindi: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक और उत्साहपूर्ण रहेगा. चन्द्रमा 9वें हाउस में होने से भाग्य का सहयोग मिलेगा और किसी की मदद करने से आपके कार्य में सफलता और संतोष दोनों प्राप्त होंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी, साथ ही कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर हाथ आएंगे.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस धीरे-धीरे सुधार की ओर बढ़ेगा. पुराने घाटे की भरपाई संभव है और कुछ प्रतियोगी आपके कार्यों की सराहना करेंगे. पार्टनरशिप में समझदारी से फैसले लेने से लाभ मिलेगा.
नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन को वर्कस्पेस पर सहयोग मिलेगा. अन्य विभागों और सीनियर्स से मेलजोल बेहतर रहेगा. जॉब में नए अवसर या ऑफर आने की संभावना भी बनी हुई है.
लव और फैमिली राशिफल:
लव और वैवाहिक जीवन में कुछ यादगार पल बन सकते हैं. परिवार में बहस से बचें, नहीं तो मान-सम्मान घट सकता है. जरूरत पड़ने पर किसी रिश्तेदार का समर्थन लाभकारी रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट अपने क्षेत्र में नवीन प्रयास करेंगे. ध्यान रखें कि लगातार मेहनत ही सफलता दिलाएगी. युवा वर्ग को अपने फ्रेंड सर्किल में सुधार करना चाहिए.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन को सप्लीमेंट और डाइट विशेषज्ञ की देखरेख में ही लेना चाहिए. मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है.
लकी नंबर: 9
अनलकी नंबर: 6
शुभ रंग: नेवी ब्लू
उपाय: आज के दिन सूर्य मंत्र का जाप करें और घर में हल्का नीम या लौंग से साफ-सफाई करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.
FAQs
Q1: आज बिजनेस में लाभ होगा?
A1: जी हाँ, पुराने घाटे की भरपाई और लाभ मिलने की संभावना है.
Q2: नौकरी में प्रमोशन या ऑफर का योग है?
A2: हाँ, कार्य की सराहना और नए अवसर संभव हैं.
Q3: लव लाइफ में कोई नई शुरुआत संभव है?
A3: हाँ, वैवाहिक और प्रेम संबंध दोनों में सकारात्मक पल बन सकते हैं.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
