Kanya Rashifal 4 November 2025: कन्या राशि व्यापार में बड़ी सफलता, पर लव लाइफ में तनाव के योग

हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 4 November 2025: कन्या राशि व्यापार में बड़ी सफलता, पर लव लाइफ में तनाव के योग

Today Virgo Horoscope 4 November 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Nov 2025 02:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kanya Rashifal 4 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए थोड़ी चुनौतियों भरा रह सकता है. चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर से मानसिक अस्थिरता और अचानक परिस्थितियों में बदलाव संभव है. 

करियर और नौकरी:
नौकरीपेशा जातकों को अपने काम में ध्यान भटकने से बचना चाहिए. कुछ पुरानी योजनाओं में बाधाएं आ सकती हैं, जिससे बेचैनी बढ़ सकती है. कार्यस्थल पर अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेने से तनाव बढ़ेगा, इसलिए काम को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें. सहकर्मियों से सहयोग मांगने में झिझक न करें.

व्यापार और धन लाभ:
व्यवसायियों के लिए दिन थोड़ा कठिन रहेगा. मार्केट की परिस्थितियाँ अनुकूल न होने से तनाव रह सकता है. भागीदारी वाले कामों में मतभेद संभव हैं, इसलिए आज बड़े फैसलों से बचें. टेंशन के बावजूद धैर्य से स्थिति को संभालें, क्योंकि जल्द ही परिस्थिति आपके पक्ष में मुड़ सकती है. किसी पुराने कस्टमर या संपर्क से राहत भरी खबर मिल सकती है.

शिक्षा और करियर ग्रोथ:
स्टूडेंट्स आज फोकस बनाए रखने में कठिनाई महसूस करेंगे. अध्ययन के लिए शांत माहौल में पढ़ाई करें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को रिवीजन और आत्मअनुशासन पर ध्यान देना होगा.

परिवार और रिश्ते:
परिवार में किसी काम को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु आपकी लगन से जल्द ही सफलता मिलेगी. जीवनसाथी के साथ खुशनुमा समय बिताने की कोशिश करें, इससे रिश्तों में मिठास आएगी. ददियाल पक्ष से दूरी या मतभेद से बचें.

स्वास्थ्य:
नींद की कमी, तनाव और थकान आज आपको परेशान कर सकती है. हल्का व्यायाम, ध्यान और पर्याप्त नींद जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें, दिन के तनाव कम होंगे.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Nov 2025 02:40 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal

Frequently Asked Questions

4 नवंबर 2025 को कन्या राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन आपके लिए थोड़ी चुनौतियों भरा रह सकता है, चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर से मानसिक अस्थिरता और अचानक परिस्थितियों में बदलाव संभव है.

नौकरीपेशा जातकों को करियर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

नौकरीपेशा जातकों को ध्यान भटकने से बचना चाहिए और काम को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करना चाहिए. सहकर्मियों से सहयोग मांगने में झिझक न करें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या उपाय करें?

व्यवसायियों के लिए दिन थोड़ा कठिन रहेगा, बड़े फैसलों से बचें. धैर्य से स्थिति को संभालें, जल्द ही परिस्थिति आपके पक्ष में मुड़ सकती है. गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें.

विद्यार्थियों को आज किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

विद्यार्थियों को फोकस बनाए रखने में कठिनाई महसूस हो सकती है, इसलिए शांत माहौल में पढ़ाई करें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को रिवीजन और आत्मअनुशासन पर ध्यान देना होगा.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज क्या परेशानी हो सकती है और इससे बचने के लिए क्या करें?

नींद की कमी, तनाव और थकान आज आपको परेशान कर सकती है. हल्का व्यायाम, ध्यान और पर्याप्त नींद जरूरी है.

