Aaj Ka Kanya Rashifal (30 October 2025): आज भाग्य देगा साथ, लव लाइफ और करियर में बड़े बदलाव के संकेत! पढ़ें आज का कन्या राशिफल

Aaj Ka Kanya Rashifal (30 October 2025): आज भाग्य देगा साथ, लव लाइफ और करियर में बड़े बदलाव के संकेत! पढ़ें आज का कन्या राशिफल

Today Virgo Horoscope 30 October 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Oct 2025 01:15 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kanya Rashifal 30 October 2025 in Hindi: आज का दिन प्रगति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरा रहेगा. चंद्रमा पंचम भाव (5th हाउस) में स्थित हैं, जिससे माता-पिता को संतान से सुख और गर्व का अनुभव होगा. घर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा.

धृति योग के प्रभाव से निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिरता बढ़ेगी, जिससे आपके कार्यों में सफलता मिलेगी.

व्यवसाय राशिफल

बिजनेस में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. धृति योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और पुराने अटके काम पूरे होंगे. प्रतिस्पर्धा के माहौल में भी आप अपनी समझदारी और योजनाबद्ध दृष्टिकोण से आगे निकलेंगे. किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त हो सकता है. नई साझेदारी या सौदा लाभदायक रहेगा.

नौकरी/करियर राशिफल

ऑफिस में दिन आपके पक्ष में रहेगा. आपको नई जिम्मेदारियाँ या प्रमोशन जैसे अवसर मिल सकते हैं. सीनियर्स आपकी मेहनत और कार्यशैली से प्रभावित होंगे. विरोधियों की कोशिशों के बावजूद आप मजबूत स्थिति में बने रहेंगे. छात्रों के लिए समय अनुकूल है, विशेष रूप से परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए.

लव और पारिवारिक राशिफल

वाशी योग के प्रभाव से परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी और संतान का सहयोग मिलेगा. बच्चों की उपलब्धियों से मन प्रसन्न रहेगा. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है. युवा वर्ग को अपने गुस्से और आवेग पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना रिश्तों में तनाव आ सकता है.

वित्तीय राशिफल

धन की स्थिति मजबूत रहेगी. निवेश से लाभ होगा और पुराने आर्थिक मसले सुलझ सकते हैं. किसी मित्र या रिश्तेदार से आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. कभी-कभी मन में अनावश्यक चिंता हो सकती है, लेकिन वास्तविक स्थिति ठीक रहेगी. नियमित योग और ध्यान मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे.

  • भाग्यशाली अंक 5
  • शुभ रंग सिल्वर
  • उपाय विष्णु मंदिर में कपूर जलाएं और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 30 Oct 2025 01:15 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal
और पढ़ें
