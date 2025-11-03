हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal (3 November 2025): कन्या राशि व्यापार में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मधुरता आएगी

Aaj Ka Kanya Rashifal (3 November 2025): कन्या राशि व्यापार में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मधुरता आएगी

Today Virgo Horoscope 3 November 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 02:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kanya Rashifal 3 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए सहयोग, संबंध और सफलता लेकर आएगा. चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और आपसी समझ बढ़ेगी. ग्रहों की अनुकूलता से प्रतिस्पर्धा के बावजूद आप मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय क्षमता स्पष्ट होगी.

स्वास्थ्य राशिफल:
मौसमी परिवर्तन के कारण हल्की सर्दी-जुकाम या बदन दर्द परेशान कर सकता है. अधिक परिश्रम से बचें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं. घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए ध्यान या प्राणायाम करें.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसायियों के लिए आज का दिन फलदायी रहेगा. रुकी हुई डील्स आगे बढ़ेंगी और प्रतिस्पर्धा में आप विजेता बनकर उभरेंगे. कानूनी परेशानियों से राहत मिलेगी. नए अवसर और क्लाइंट्स का साथ प्राप्त हो सकता है.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में किसी सहकर्मी का व्यवहार मन को चोट पहुँचा सकता है, परंतु आपको संयम बनाए रखना चाहिए. विरोधियों को अपने कौशल और प्रदर्शन से शांत कर देंगे. जल्दबाजी में निर्णय न लें और समय का सदुपयोग करें.

लव और पारिवारिक जीवन:
पति-पत्नी के रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. पारिवारिक सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और साथी के साथ घूमने या समय बिताने का अवसर मिलेगा. आज का दिन रिश्तों को गहराई देने के लिए उपयुक्त है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए यह समय मेहनत का है. करियर में आगे बढ़ने के लिए आज की पढ़ाई भविष्य का आधार बनेगी. फोकस बनाए रखें और दूसरों की बातों में न आएं.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: ग्रे
उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएं और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें. जीवनसाथी या प्रियजन को कोई मीठा उपहार दें, इससे संबंध और मजबूत होंगे.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 03 Nov 2025 02:30 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal
