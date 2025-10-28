Aaj Ka Kanya Rashifal (29 October 2025): संतान से मिलेगा सुख, कार्यस्थल पर प्रदर्शन रहेगा बेहतर, पढ़ें कन्या राशि
Today Virgo Horoscope 29 October 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 29 October 2025 in Hindi: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगति और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. चंद्रमा पंचम भाव (5th हाउस) में स्थित हैं, जिससे माता-पिता को संतान से सुख और गर्व का अनुभव होगा.
घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. आपकी मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता बढ़ेगी. धृति योग के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी.
व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा. धृति योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और पहले से चली आ रही कठिनाइयाँ अब समाप्त होंगी. नए सौदे या साझेदारी से लाभ होगा. व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से सभी चुनौतियों को पार कर लेंगे. कोई पुराना प्रोजेक्ट या योजना अब फलीभूत हो सकती है.
नौकरी/करियर राशिफल:
ऑफिस में दिन आपके पक्ष में रहेगा. आपको नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं और आपकी मेहनत की प्रशंसा भी होगी. सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित रहेंगे. विरोधियों की कोशिशों के बावजूद आप मजबूत स्थिति में रहेंगे. छात्रों के लिए समय शुभ है, खासकर जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं.
लव और पारिवारिक राशिफल:
वाशी योग के प्रभाव से परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी और संतान से प्रेम एवं सहयोग मिलेगा. बच्चों की बुद्धिमानी से मन प्रसन्न रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. यंग जनरेशन को अपने गुस्से और आवेग पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा रिश्तों में तनाव आ सकता है.
वित्तीय राशिफल:
धन की स्थिति मजबूत रहेगी. निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. किसी मित्र या रिश्तेदार से आर्थिक मदद भी मिल सकती है.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी. हालांकि कभी-कभी मन में बीमारी का वहम रह सकता है, लेकिन वास्तव में स्थिति संतुलित रहेगी. ध्यान और योग से मन को शांत रखें.
भाग्यशाली अंक: 5
शुभ रंग: सिल्वर
उपाय: विष्णु मंदिर में कपूर जलाएं और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
