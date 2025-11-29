Aaj Ka Virgo Rashifal (29 November 2025): कन्या राशि शत्रुओं पर विजय, बिजनेस में बढ़ेगा मुनाफा
Today Virgo Horoscope 29 November 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 29 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए कई तरह के अनुभव लेकर आएगा. चन्द्रमा 6th हाउस में रहेंगे जिससे ज्ञात व अज्ञात शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा.
बिजनेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन मेहनत और संघर्ष से भरा रह सकता है. आर्थिक लाभ पाने के लिए आपको अपने प्रयासों को थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है. यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसमें धीरे-धीरे प्रगति दिखेगी. जल्दबाजी से बचें और अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें.
नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड लोगों के लिए दिन बेहद शुभ है. ऑफिस में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. आपके काम की सराहना होगी और बॉस द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों में आपको शामिल किया जा सकता है. प्रमोशन या ओहदे में वृद्धि के भी अच्छे संकेत हैं.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार का वातावरण सुखद रहेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचना होगा. युवाओं को अपने पार्टनर या सहकर्मी से व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए. अहंकार का टकराव रिश्तों में दूरी ला सकता है. अविवाहित जातकों के लिए दिन रोमांटिक मुलाकातों का संकेत दे रहा है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है. पढ़ाई में फोकस बना रहेगा और घर तथा बाहर दोनों जगह बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.
हेल्थ राशिफल:
किडनी स्टोन के मरीजों को दर्द बढ़ने की संभावना है. इस स्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें और इलाज में निरंतरता बनाए रखें. पानी अधिक पिएं और डॉक्टर की सलाह का पालन करें.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और सरस्वती मंत्र का जप करें.
FAQs
Q1: क्या आज नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं?
A1: हां, बॉस से सराहना मिलने के साथ प्रमोशन के संकेत भी मजबूत हैं.
Q2: क्या बिजनेस में निवेश करना ठीक रहेगा?
A2: अभी सोच-समझकर आगे बढ़ें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.
Q3: क्या आज परिवार में खर्च बढ़ेगा?
A3: हां, जरूरतों पर खर्च हो सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
