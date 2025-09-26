Aaj Ka kanya Rashifal 26 September: कन्या राशि व्यापार में बढ़त, पेट की तकलीफ़ से रहें सावधान
Today Virgo Horoscope 26 September 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 26 September 2025 in Hindi: आज का कन्या राशिफल बताता है कि आज का दिन (शुक्रवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का कन्या राशिफल
परिवार राशिफल
चन्द्रमा दूसरे भाव में होने से नैतिक मूल्यों का पालन करना महत्वपूर्ण रहेगा. व्यावसायिक तनाव के कारण परिवार में हल्का-फुल्का मतभेद हो सकता है, जो दोपहर के बाद सामान्य हो जाएगा. परिवार के साथ समय बिताना आज लाभकारी रहेगा.
लव राशिफल
दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ बातचीत और समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे. अविवाहित जातकों को प्रेम संबंधों में मधुरता का अनुभव होगा.
व्यापार राशिफल
व्यापार शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. कम पूंजी में व्यवसाय शुरू करना लाभकारी रहेगा, जबकि बड़ी पूंजी लगाने से बचें. सर्वार्थसिद्धि और विष्कुम्भ योग से काम में सफलता और बॉस से तारीफ मिलने की संभावना है.
नौकरी राशिफल
वर्किंग वुमन के लिए दिन ऊर्जावान रहेगा. ऑफिस में प्रयास रंग लाएंगे, लेकिन खर्चों की बढ़ोतरी से थोड़ी चिंता हो सकती है.
युवा एवं विद्यार्थियों का राशिफल
यंग जनरेशन और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है. मित्रों और नज़दीकी संबंधों के साथ चर्चाओं से नए अवसर मिलेंगे. आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन और छात्रों के लिए सुनफा योग का प्रभाव प्रोत्साहक रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
पेट में गैस और पाचन संबंधी समस्या हो सकती है. खानपान पर ध्यान दें और हल्का भोजन करें.
धन राशिफल
व्यापार और नौकरी से आय में बढ़ोतरी होगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से स्थिर रहेगी.
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: क्रीम
उपाय: सरसों के तेल का दीपक जलाएँ और भगवान विष्णु को भेंट करें, कार्य में सफलता मिलेगी.
FAQs
Q1: क्या आज व्यापार शुरू करना अच्छा रहेगा?
हाँ, कम पूंजी में व्यवसाय शुरू करना लाभकारी रहेगा.
Q2: क्या छात्रों और आर्टिस्ट्स के लिए दिन शुभ रहेगा?
बिल्कुल, नई ऊर्जा और अवसर मिलने से फ़ील्ड में प्रगति होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
