हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal (25 October 2025): सतर्क रहें, शत्रुओं और मतभेद से बचें, मेहनत से लक्ष्य हासिल होंगे, पढ़ें कन्या राशि

Aaj Ka Kanya Rashifal (25 October 2025): सतर्क रहें, शत्रुओं और मतभेद से बचें, मेहनत से लक्ष्य हासिल होंगे, पढ़ें कन्या राशि

Today Virgo Horoscope 25 October 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Oct 2025 08:39 AM (IST)
Aaj Ka Kanya Rashifal 25 October 2025 in Hindi: आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य-सिद्धि और आत्मअनुशासन का रहेगा. आप अपनी मेहनत से दूसरों को प्रभावित करेंगे. किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. आज आपका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण समस्याओं को हल करने में मदद करेगा. घर या कार्यस्थल पर आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में आज दिन सामान्य रहेगा. मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम लें. खानपान संतुलित रखें और पानी अधिक पिएं. पेट संबंधी परेशानी या गैस की समस्या से बचने के लिए मसालेदार भोजन से परहेज करें.

व्यापार राशिफल:
व्यापार में आज लाभ की संभावना है. कोई पुराना रुका हुआ सौदा पूरा हो सकता है. लेकिन निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. साझेदारी में कार्य करते समय पारदर्शिता बनाए रखें.

नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन प्रगति से भरा रहेगा. आपके सुझावों से टीम को लाभ होगा. अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे. नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने की संभावना है.

लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम संबंधों में समझ और परिपक्वता दिखाने की आवश्यकता है. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में निकटता बढ़ेगी. परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है, परंतु स्थिति नियंत्रण में रहेगी.

युवा और छात्र राशिफल:
विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में प्रगति दिखेगी. युवाओं के लिए करियर के नए अवसर मिल सकते हैं.

भाग्यांक: 5
शुभ रंग: हरा और हल्का पीला
उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1: क्या आज नया कार्य शुरू करना शुभ रहेगा?
A1: हाँ, आज बुध ग्रह की अनुकूलता से नए काम की शुरुआत सफल रहेगी.

Q2: क्या आज धन लाभ होगा?
A2: हाँ, रुके हुए धन की प्राप्ति और छोटे लाभ के योग बन रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Oct 2025 03:30 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal
