Aaj Ka Kanya Rashifal (25 October 2025): सतर्क रहें, शत्रुओं और मतभेद से बचें, मेहनत से लक्ष्य हासिल होंगे, पढ़ें कन्या राशि
Today Virgo Horoscope 25 October 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 25 October 2025 in Hindi: आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य-सिद्धि और आत्मअनुशासन का रहेगा. आप अपनी मेहनत से दूसरों को प्रभावित करेंगे. किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. आज आपका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण समस्याओं को हल करने में मदद करेगा. घर या कार्यस्थल पर आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में आज दिन सामान्य रहेगा. मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम लें. खानपान संतुलित रखें और पानी अधिक पिएं. पेट संबंधी परेशानी या गैस की समस्या से बचने के लिए मसालेदार भोजन से परहेज करें.
व्यापार राशिफल:
व्यापार में आज लाभ की संभावना है. कोई पुराना रुका हुआ सौदा पूरा हो सकता है. लेकिन निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. साझेदारी में कार्य करते समय पारदर्शिता बनाए रखें.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन प्रगति से भरा रहेगा. आपके सुझावों से टीम को लाभ होगा. अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे. नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने की संभावना है.
लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम संबंधों में समझ और परिपक्वता दिखाने की आवश्यकता है. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में निकटता बढ़ेगी. परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है, परंतु स्थिति नियंत्रण में रहेगी.
युवा और छात्र राशिफल:
विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में प्रगति दिखेगी. युवाओं के लिए करियर के नए अवसर मिल सकते हैं.
भाग्यांक: 5
शुभ रंग: हरा और हल्का पीला
उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs:
Q1: क्या आज नया कार्य शुरू करना शुभ रहेगा?
A1: हाँ, आज बुध ग्रह की अनुकूलता से नए काम की शुरुआत सफल रहेगी.
Q2: क्या आज धन लाभ होगा?
A2: हाँ, रुके हुए धन की प्राप्ति और छोटे लाभ के योग बन रहे हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
