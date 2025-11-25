हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Virgo Rashifal (25 November 2025): कन्या राशि संतान सुख से लेकर करियर में तरक्की तक दिन खास संकेत देगा!

Aaj Ka Virgo Rashifal (25 November 2025): कन्या राशि संतान सुख से लेकर करियर में तरक्की तक दिन खास संकेत देगा!

Today Virgo Horoscope 25 November 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 25 Nov 2025 02:25 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kanya Rashifal 25 November 2025 in Hindi: आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए मिश्रित प्रभावों के साथ शुभ संकेत लेकर आया है. चंद्रमा के पंचम भाव में गोचर से माता-पिता को संतान पक्ष की ओर से संतोषजनक सुख मिलेगा.

घर-परिवार में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, हालांकि कुछ अव्यवस्था भी दिख सकती है, इसलिए स्थितियों को शांतिपूर्वक संभालना बेहतर रहेगा.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में आज अच्छे नतीजे मिलने की प्रबल संभावना है. यदि आप किसी नई जगह पर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो समय अनुकूल है. निवेश और विस्तार की प्लानिंग सफलता दे सकती है. ध्यान रखें, बिना सोच-समझकर निर्णय लेने से बचना होगा, वरना आगे चलकर नुकसान की संभावना बन सकती है.

नौकरी/वर्कस्पेस राशिफल:
ऑफिस में कुछ चुनौतियाँ सामने आएंगी, लेकिन आपकी स्मार्ट वर्किंग क्षमता आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल देगी. आनंदादि योग करियर में उन्नति का रास्ता खोलेगा. सीनियर्स आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल:
आज अपने जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है. किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है, लेकिन संयम से स्थितियां सुधर जाएंगी. प्रेम संबंधों में जुड़े युवाओं के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे. परिवार की तरफ से विवाह संबंधी चर्चा भी शुरू हो सकती है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्पोर्ट्स पर्सन्स और आर्टिस्ट्स आज एनर्जी से भरपूर रहेंगे. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर रहेगा और उनकी मेहनत भविष्य में बेहतर परिणाम लाएगी.

हेल्थ राशिफल:
आज हेयर फॉल और स्किन एलर्जी आपको परेशान कर सकती है. समय पर उपचार लें और पानी अधिक पीएं.

भाग्यशाली रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 4

अनलकी अंक: 7

उपाय: आज के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गरीबों में हरी मूंग दाल का दान करें.

FAQs

Q1. क्या आज बिज़नेस विस्तार करना फायदे का रहेगा?
A1. हाँ, परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी.

Q2. क्या नौकरी में प्रेशर बढ़ सकता है?
A2. हाँ, लेकिन आप स्मार्ट वर्क से संभाल लेंगे.

Q3. क्या हेल्थ को लेकर सावधानी जरूरी है?
A3. हाँ, स्किन और हेयर की समस्या बढ़ सकती है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Nov 2025 02:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Today Virgo Horoscope Kanya Horoscope
