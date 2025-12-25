हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Virgo Rashifal (25 December 2025): कन्या राशि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ऑफिस में सम्मान और पारिवारिक सहयोग

Today Virgo Horoscope 25 December 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Dec 2025 02:25 AM (IST)
Aaj Ka Kanya Rashifal 25 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके षष्ठम भाव (6th हाउस) में विराजमान है, जिससे शत्रु, प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों पर आपकी बुद्धिमता से विजय पाने के योग बन रहे हैं. यदि आप समझदारी से कदम बढ़ाएंगे तो विरोधी खुद ही पीछे हटेंगे. आज लिया गया सही निर्णय आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी साबित होगा.

स्वास्थ्य राशिफल
आज आपकी तबीयत थोड़ी नरम रह सकती है, जैसे हल्की थकान, सर्दी या कमजोरी महसूस होना. हालांकि कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती, फिर भी आराम और संतुलित भोजन पर ध्यान दें. समय पर पानी पीएं और ज्यादा तनाव से बचें.

बिजनेस राशिफल
बिजनेस के लिए आज का दिन सकारात्मक है. बिजनेसमैन को अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी परेशानियों को समझना चाहिए. ऐसा करने से टीम मजबूत होगी और बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होंगी. ग्रहों की स्थिति यह भी दर्शा रही है कि भाई या पिता व्यापार से जुड़ने की बात रख सकते हैं, जो आगे चलकर लाभकारी रहेगा.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियां आज बढ़ सकती हैं. हालांकि इससे दबाव भी रहेगा, लेकिन सहकर्मियों का सहयोग मिलने से काम आसानी से पूरा होगा. बॉस और सीनियर्स के सामने अपनी बात रखने के लिए सही शब्दों और तरीके का इस्तेमाल करें, तभी आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा.

धन राशिफल
आय स्थिर रहेगी और खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे. परिवार के सहयोग से आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा. बड़े बुजुर्गों की सेवा और आशीर्वाद से धन-लाभ के योग मजबूत होंगे.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में आज बुजुर्गों की सेवा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहेगी. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद और सम्मान जरूरी है.

युवा और स्टूडेंट राशिफल
न्यू जनरेशन को नकारात्मक प्रवृत्तियों और गलत संगत से दूर रहना होगा, नहीं तो ये आपके करियर और फोकस को नुकसान पहुंचा सकती हैं. स्टूडेंट्स को ज्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए. रिलैक्स और शांत रहकर पढ़ाई करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे.

एजुकेशन राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज रिवीजन और प्लानिंग का दिन है. बिना घबराए पढ़ाई पर ध्यान दें.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अनलकी अंक: 5
  • लकी रंग: पर्पल
  • आज का उपाय: घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और उन्हें मीठा खिलाएं.

FAQs

1. क्या आज कन्या राशि वालों को ऑफिस में फायदा मिलेगा?
हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन सहकर्मियों का सहयोग भी मिलेगा.

2. क्या आज स्वास्थ्य को लेकर चिंता करनी चाहिए?
थोड़ी कमजोरी हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं दिखती.

3. क्या परिवार से जुड़े मामलों में दिन शुभ है?
जी हाँ, बुजुर्गों की सेवा से घर में सुख-समृद्धि आएगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Dec 2025 02:25 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Today Virgo Horoscope Kanya Horoscope
Embed widget