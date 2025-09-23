Virgo Horoscope 23 September: कन्या राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा! रुका हुआ पेमेंट हाथ लगेगा, लेकिन रिश्तों में टेंशन संभव, पढ़ें राशिफल
Today Virgo Horoscope 23 September 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 23 September 2025: आज चन्द्रमा के आपकी ही राशि में रहने से आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी. आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके बड़े फैसले लेने की हिम्मत करेंगे. कार्यक्षेत्र और व्यापार में आपके प्रयास रंग लाएंगे.
हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. बदलते मौसम का प्रभाव आपको परेशान कर सकता है. सिरदर्द, खांसी-जुकाम जैसी समस्याओं से बचाव करें. मानसिक तनाव को काबू में रखें.
बिज़नेस राशिफल: ब्रह्म योग के प्रभाव से रुका हुआ पेमेंट मिल सकता है. बिजनेस मीटिंग में आपकी उपस्थिति से लाभ होगा. कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील फाइनल होने की संभावना है. मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
लव और फैमिली राशिफल: रिश्तों के मामले में दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. जीवनसाथी या परिवार के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है. धैर्य और नम्रता से स्थिति संभालें. प्रेम संबंधों में छोटी बातों को बड़ा न बनने दें.
धन राशिफल: आर्थिक दृष्टि से समय आपके पक्ष में है. रुका हुआ धन वापस मिलेगा और नए स्रोतों से भी लाभ हो सकता है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखें.
जॉब राशिफल: बुधादित्य योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोग चुस्त बने रहेंगे. कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता से सभी जरूरी काम समय पर पूरे होंगे. कॉर्पोरेट मीटिंग में आपकी भागीदारी आपके लिए लाभकारी रहेगी.
युवा और शिक्षा राशिफल: युवा वर्ग अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और खिलाड़ियों को मेहनत के अनुरूप सफलता मिलने की संभावना है. आत्मविश्वास बनाए रखें.
शुभ अंक – 4
शुभ रंग – ब्राउन
उपाय – आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें.
Q1. क्या आज रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है?
हाँ, ब्रह्म योग के कारण पुराना पेमेंट मिल सकता है.
Q2. क्या परिवारिक रिश्तों में तनाव रहेगा?
हाँ, कुछ गलतफहमियाँ हो सकती हैं, लेकिन धैर्य और विनम्रता से स्थिति सुधर जाएगी.
