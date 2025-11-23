Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aaj Ka Kanya Rashifal 23 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा का 4वें भाव में गोचर मानसिक तनाव और पारिवारिक सुविधाओं में कमी की स्थिति ला सकता है. मन कई दिशाओं में भटक सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से परिस्थितियाँ धीरे-धीरे नियंत्रित होंगी. आज किसी भी तरह की बहस, ग़लतफ़हमी और अनावश्यक खर्च से बचना आपके लिए लाभदायक होगा.

स्वास्थ्य राशिफल:

मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है. बुजुर्गों की सेहत में गिरावट आपकी टेंशन बढ़ा सकती है. पेट संबंधी समस्या, गैस और एसिडिटी जैसी परेशानी हो सकती है, इसलिए खान-पान को सरल रखें. नींद पूरी करना आज अत्यंत आवश्यक है.

बिजनेस राशिफल:

फाइनेंस संबंधी समस्याएँ सामने आएंगी. व्यापारियों के लिए खर्च आय से अधिक रह सकता है तथा कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग बजट पर दबाव डालेगी. जल्दबाज़ी में निवेश या उधार देने से बचें. अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी पर दोबारा विचार करने का यह समय सही रहेगा.

जॉब / करियर राशिफल:

ऑफिस में बैक बाइटिंग करने वालों से सतर्क रहें और स्वयं गॉसिप में शामिल न हों. यह आपकी इमेज को नुकसान पहुँचा सकता है. एंप्लॉयड पर्सन एक्टिव व सजग होकर काम करेंगे तो करियर में अच्छी प्रगति और पहचान मिलेगी. वरिष्ठ आपसे खुश होंगे. ऑफिशियल छोटे ट्रिप की प्लानिंग भी बन सकती है.

लव और फैमिली राशिफल:

लव और मैरिड लाइफ में थर्ड पर्सन की एंट्री रिश्ते में तनाव बढ़ा सकती है. किसी गलतफहमी को बड़ा रूप न लेने दें. परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है. आज प्यार, संवाद और संयम दोनों ही बहुत जरूरी रहेंगे.

युवा और छात्र राशिफल:

छात्रों को आलस्य और ढिलाई त्यागकर पढ़ाई पर ध्यान देना होगा. आज की मेहनत आने वाले समय में बड़ा परिणाम दिला सकती है. युवाओं को सोशल लेवल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है.

धन राशिफल:

बिजनेस और घरेलू आवश्यकताओं के चलते खर्च बढ़ेंगे. धन बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्च रोकें. योजनाबद्ध तरीके से वित्त प्रबंधन करें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 9

उपाय: दूध, चावल और शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. घर के बुजुर्गों की सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लें, इससे मानसिक शांति मिलेगी और आर्थिक रुकावटों में सुधार आएगा.

FAQs

Q1: क्या आज निवेश करना ठीक रहेगा?

आज निवेश या बड़ा वित्तीय निर्णय टालना बेहतर रहेगा. पहले परिस्थिति और बजट को स्थिर होने दें.

Q2: क्या रिश्तों में सुधार संभव है?

हाँ, खुलकर बातचीत और गलतफहमियों को दूर करने से रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.