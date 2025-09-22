Virgo Horoscope 22 September: कन्या राशि वालों के लिए नए काम की शुरुआत का दिन, सेहत का ध्यान रखें
Today Virgo Horoscope 22 September 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 22 September 2025: आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए आत्मविश्लेषण और प्रगति का रहेगा. चन्द्रमा भाग्य भाव में स्थित है, जिससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है. मानसिक रूप से आप खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे.
बिज़नेस
व्यापारियों के लिए दिन मुनाफे वाला है. खासकर आयात-निर्यात और ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों को अच्छी कमाई होगी. निवेश से जुड़े फैसले सावधानीपूर्वक करें. पुराने क्लाइंट्स से संपर्क दोबारा जुड़ सकता है, जो भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेगा.
नौकरी और करियर
नौकरीपेशा लोगों के लिए समय शुभ है. बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और नई जिम्मेदारियाँ सौंप सकते हैं. प्रमोशन या ट्रांसफर का संकेत भी मिल सकता है. बेरोजगारों को नए अवसर प्राप्त होंगे.
परिवार और लव लाइफ
घर-परिवार में सामंजस्य रहेगा. किसी धार्मिक कार्य या यात्रा की योजना बन सकती है. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी समझ गहरी होगी.
स्वास्थ्य
आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. पेट संबंधी तकलीफ या गैस्ट्रिक समस्या हो सकती है, इसलिए खानपान पर ध्यान दें. योग और प्राणायाम आपके लिए फायदेमंद रहेंगे.
युवा और विद्यार्थी
युवा वर्ग को आज नई दिशा मिलेगी. करियर और भविष्य को लेकर लिए गए निर्णय सही साबित होंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना प्रबल है.
कुल मिलाकर आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए शुभ, प्रगति और संतोष देने वाला रहेगा. भाग्य का साथ मिलेगा और मेहनत का फल प्राप्त होगा.
लकी कलर – हरा
लकी नंबर – 5
अनलकी नंबर – 8
उपाय – माँ दुर्गा को गुलाबी फूल चढ़ाएँ और दुर्गा चालीसा का पाठ करें.
FAQs:
Q1: आज कन्या राशि वालों को क्या नया बिजनेस शुरू करना चाहिए?
A1: नहीं, आज के समय में श्रीनिवासन या नया बिजनेस शुरू करने का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है.
Q2: ऑफिस में क्या प्रमुखता होगी?
A2: हाँ, कुछ उदाहरण आपकी छवि बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए सावधानी से काम करें.
Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
