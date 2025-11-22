हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Kanya Rashifal (22 November 2025): कन्या राशि मेहनत रंग लाएगी, प्रमोशन और बिजनेस में लाभ के योग

Today Virgo Horoscope 22 November 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Nov 2025 03:02 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kanya Rashifal 22 November 2025 in Hindi:  चन्द्रमा 3rd हाउस में होने से छोटी बहन की संगत पर नजर रखें. मन में नई ऊर्जा और कार्यक्षमता बढ़ेगी, जिसके चलते आप कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा करने की क्षमता रखेंगे. किसी भी चुनौती का सामना दृढ़ता के साथ करेंगे और परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी. आज निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में आज सावधानी जरूरी है. वायरल फीवर, सर्दी या हल्का बुखार परेशान कर सकता है. इम्युनिटी कमजोर न पड़े इसके लिए पर्याप्त पानी, नींबू, विटामिन-सी और आराम को प्राथमिकता दें. यदि आवश्यक लगे तो डॉक्टर की सलाह लें. मानसिक रूप से स्वयं को बेचैन न होने दें.

बिजनेस / करियर

व्यवसाय में परिश्रम और सकारात्मक सोच ही लाभ का मार्ग बनाएगी. नए बिजनेस की शुरुआत करने वाले लोग शुरुआती परिणाम से निराश न हों—मेहनत जारी रखते ही लाभ मिलना शुरू होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कस्पेस पर स्थितियाँ थोड़ी धीमी रह सकती हैं. बॉस की अपेक्षाओं को समझना और उन्हें शिकायत का मौका न देना जरूरी होगा. बॉस की नाराजगी तनाव बढ़ा सकती है.

लव और फैमिली

घर में घरेलू दबाव या जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन अपनी बुद्धि और धैर्य से आप पूरी स्थिति को सहजता से संभाल लेंगे. लव और वैवाहिक जीवन में दिन खुशनुमा रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने और मस्ती करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे. संतान के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई इंश्योरेंस या पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो पूरी जानकारी समझने के बाद ही निर्णय लें.

युवा और छात्र

आज आपको अपनी प्रतिभा को निखारने और लोगों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिल सकता है. छात्र करियर को लेकर थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह तनाव मेहनत और योजना से जल्द खत्म होगा.

धन राशिफल

लाभ मेहनत के अनुपात में मिलेगा. जल्दबाजी में धन का निवेश न करें और खर्च को नियंत्रित रखें.

  • भाग्यशाली रंग — पिंक
  • भाग्यशाली अंक — 1
  • अनलक्की अंक — 7
  • उपाय: आज माँ दुर्गा को सुगंधित गुलाबी पुष्प अर्पित करें और घर में कपूर की धूप जलाएँ. इससे स्वास्थ्य और करियर दोनों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

 FAQs

Q1: क्या आज नया बिजनेस लाभ देगा?
शुरुआत में लाभ धीरे मिलेगा लेकिन मेहनत जारी रखने पर आर्थिक प्रगति तय है.

Q2: क्या आज बॉस के साथ बातचीत में सावधानी जरूरी है?
हाँ, उनकी अपेक्षाओं को समझें और शिकायत का अवसर न दें, वरना तनाव बढ़ सकता है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 22 Nov 2025 03:02 AM (IST)
