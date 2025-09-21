Virgo Horoscope 21 September 2025: कन्या राशि सावधान! कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी की साजिश आपकी छवि खराब कर सकती है
Today Virgo Horoscope 21 September 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 21 September 2025: कन्या राशि आज चन्द्रमा आपके द्वादश भाव में है, जिससे विदेशी संपर्कों से हानि का योग है. ग्रहण दोष के कारण साझेदारी वाले व्यवसाय में पुराने विवाद कंपनियां सामने आ सकती हैं. किसी भी प्रकार की उधारी या चॉकलेट से बचना आपके लिए मज़ेदार रहेगा. हर समस्या का समाधान एवं समाधान जरूरी होगा.
स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन फिटनेस को लेकर स्पोर्ट्स पर्सन पर विशेष ध्यान देना होगा. युवाओं को मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए योग और प्राणायाम अपनाना चाहिए. बेकार खर्चा आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है.
व्यवसाय राशिफल: व्यापार में भारी नुकसान हो सकता है. कर्मचारियों से सामान बनाने का काम करें. बेंगलुरुशिप में आज कोई भी नया निर्णय लेने से इनकार. विदेशी व्यापार या संबंध से हानि हो सकती है.
लव और फैमिली राशिफल: परिवार में किसी भी सदस्य को लेकर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है. धैर्य और संवाद से बातचीत का हल. समानता से समानता हो सकती है, लेकिन शांति बनी रहेगी.
युवा राशिफल: युवा वर्ग को मानसिक शक्ति और उन्नति पर ध्यान देना चाहिए. योग, ध्यान और प्राणायाम से आपको मिलेगा आंतरिक योग. किसी भी नकारात्मक विचार से दूरी बनाए रखें.
नौकरी राशिफल: वर्कशॉप वुमन को बेस्ट पर अंतिम नतीजे मिल सकते हैं. ऑफिस में कुछ सैंपल आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, इसलिए रुकें. नौकरी में कोई भी निर्णय व्यवसाय में न लें.
शुभ अंक – 8
शुभ रंग – पर्पल
उपाय – माँ दुर्गा को गुलाबी फूल चढ़ाएँ और दुर्गा चालीसा का पाठ करें.
FAQs:
Q1: आज कन्या राशि वालों को क्या नया बिजनेस शुरू करना चाहिए?
A1: नहीं, आज के समय में श्रीनिवासन या नया बिजनेस शुरू करने का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है.
Q2: ऑफिस में क्या प्रमुखता होगी?
A2: हाँ, कुछ उदाहरण आपकी छवि बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए सावधानी से काम करें.
Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL