Aaj Ka Kanya Rashifal (20 October 2025): मन शांत और खुशनुमा, जिम्मेदारियों में सफलता और सामूहिक गतिविधियों में पहचान, पढ़ें कन्या राशिफल
Today Virgo Horoscope 20 October 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 20 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए वित्तीय और पेशेवर मामलों में अनुकूल रहेगा. चंद्रमा 2वें हाउस में होने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और निवेश संबंधी निर्णय लाभकारी साबित हो सकते हैं.
व्यवसाय और धन लाभ:
आज बिजनेस में सुधार के योग हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में समय पुनर्विचार और बदलाव का है, इसलिए पार्टनर के साथ मीटिंग फिक्स करें. लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. निवेश संबंधी मामलों में सावधानी से कदम बढ़ाएं. किसी को उधार देने से बचें, अन्यथा धन का व्यय बढ़ सकता है. एंप्लॉयड जातक अपने कार्य को सहकर्मी की मदद से समय पर पूरा करेंगे.
परिवार और सामाजिक जीवन:
घर और परिवार में सहयोग बना रहेगा, लेकिन जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है. नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूरी बनाए रखें.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
लव और वैवाहिक जीवन में सामान्य स्थिति रहेगी. संवाद और समझदारी से संबंध मजबूत होंगे.
युवाओं और शिक्षा:
स्टूडेंट्स को दूसरों की गलतियों या व्यवहार पर ध्यान नहीं देना चाहिए. अपने अध्ययन और मेहनत पर फोकस रखें.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है. मुंह में छाले या हल्की अस्वस्थता के संकेत हैं. संतुलित आहार और समय पर भोजन जरूरी है.
उपाय:
हर सुबह हरे रंग के कपड़े पहनें और तुलसी के पौधे की देखभाल करें. किसी जरूरतमंद को दान करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें.
लकी कलर: ग्रीन
लकी नंबर: 1
अनलकी नंबर: 5
FAQs:
Q1. निवेश और बिजनेस में लाभ कैसे मिलेगा?
लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग से सही निर्णय और साझेदारी में सुधार लाभकारी साबित होगा.
Q2. स्वास्थ्य में सुधार कैसे लाएं?
संतुलित आहार, हरी सब्जियां और पर्याप्त आराम स्वास्थ्य सुधारेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
