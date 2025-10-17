Aaj Ka Kanya Rashifal (17 October 2025): आज फिजूलखर्ची से बचें, निवेश के मामले में बरतें सावधानी! पढ़ें आज का कन्या राशिफल
Today Virgo Horoscope 17 October 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 17 October 2025: चन्द्रमा द्वादश भाव में होने से आज खर्चों में वृद्धि के योग बन रहे हैं. फिजूलखर्ची से बचें और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. ग्रह स्थितियां फिलहाल आपके पक्ष में नहीं हैं, इसलिए किसी नए काम या निवेश की शुरुआत करने से परहेज करें.
किसी निर्णय से पहले परिवार के सदस्यों की राय अवश्य लें, उनका सुझाव लाभदायक रहेगा.
धन राशिफल
आज आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. जरूरत से अधिक खर्च होने की संभावना है, इसलिए बजट संतुलित रखें. व्यापारिक निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है. अनावश्यक खरीदारी से बचें.
बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में ग्रह स्थिति मिश्रित परिणाम दे सकती है. किसी भी डील या अनुबंध को जल्दबाजी में न करें. घर के वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही कोई बड़ा निर्णय लें. फेस्टिव सीजन के बावजूद काम का दबाव बढ़ सकता है.
नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से असंतुष्ट हो सकते हैं. एंप्लॉयड पर्सन ऑफिस में किसी भी विवाद या राजनीति से दूर रहें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. संयम और शांति से काम करें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में कुछ तनाव रह सकता है. फेस्टिव सीजन की व्यस्तता के कारण पारिवारिक सामंजस्य थोड़ा कमजोर होगा. संतान की किसी गलती से मन दुखी हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें. धैर्य से स्थिति संभालें.
युवा और स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन कठिन रहेगा. एकाग्रता में कमी और भूलने की प्रवृत्ति से परेशान रह सकते हैं. युवा वर्ग को किसी मित्र से धोखा मिल सकता है, इसलिए लोगों पर अंधविश्वास न करें.
हेल्थ राशिफल
खानपान में लापरवाही के कारण एसिडिटी या पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं. अधिक तेल-मसाले से परहेज करें और पानी का सेवन बढ़ाएं. योग और ध्यान से राहत मिलेगी.
- शुभ अंक 2
- शुभ रंग पर्पल
- उपाय माता दुर्गा को लौंग अर्पित करें और “ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज कन्या राशि के लिए निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, आज का दिन किसी भी नए निवेश या डील के लिए अनुकूल नहीं है.
Q2. क्या नौकरी में सुधार की संभावना है?
फिलहाल नहीं, लेकिन धैर्य और ईमानदारी से काम करने पर स्थिति जल्द ही सुधरेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL