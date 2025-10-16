हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal (16 October 2025): कन्या राशि ग्रहण दोष से कार्यों में बाधाएं, संयम और सतर्कता रखें

Aaj Ka Kanya Rashifal (16 October 2025): कन्या राशि ग्रहण दोष से कार्यों में बाधाएं, संयम और सतर्कता रखें

Today Virgo Horoscope 16 October 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Oct 2025 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kanya Rashifal 16 October 2025 in Hindi: आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा द्वादश भाव में होने से मानसिक अस्थिरता और व्यस्तता दोनों बढ़ेंगी. कुछ नई परिस्थितियाँ आपको कानूनी या प्रशासनिक दांवपेच सीखने की दिशा में प्रेरित करेंगी. धैर्य और संयम बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें. आज किसी महत्वपूर्ण कार्य में रुकावट आने की संभावना है.

धन राशिफल:
व्यापार या नौकरी से जुड़ा आर्थिक लाभ मिलने में देरी हो सकती है. ग्रहण दोष के प्रभाव से धन के मामलों में अड़चनें आएंगी. फंड मैनेजमेंट में सावधानी रखें और उधार देने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, अन्यथा तनाव बढ़ेगा.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसायियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. इस समय नई यात्राओं या बड़े निवेशों से बचें. सबसे पहले एक मजबूत टीम तैयार करें जो आपके बिजनेस को स्थिरता प्रदान कर सके. फेस्टिव सीजन में काम में थोड़ी निराशा रह सकती है, पर जल्द सुधार आएगा.

नौकरी राशिफल:
वर्कप्लेस पर आलस्य या ढिलाई से नुकसान हो सकता है. अधिकारी वर्ग या सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए. भाग्य के भरोसे न रहें, कर्म प्रधान दृष्टिकोण अपनाएं. अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में शांति बनाए रखने के लिए मौन रहना सबसे अच्छा उपाय रहेगा. जीवनसाथी या लव पार्टनर से भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. समय को धैर्य से निकालें, जल्द ही हालात सुधरेंगे.

युवा और स्टूडेंट राशिफल:
यंग जनरेशन को अपने काम में बार-बार रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. हिम्मत न हारें और निरंतर प्रयास करते रहें. स्टूडेंट्स को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसी सीनियर या गुरु की सलाह लें.

हेल्थ राशिफल:
जीवनसाथी की बीमारी से मानसिक तनाव रहेगा, जिसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ेगा. नींद की कमी और थकान हो सकती है. ध्यान, प्राणायाम और हल्का आहार अपनाएं.

शुभ अंक: 5
शुभ रंग: सिल्वर
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज कन्या राशि के जातक नया निवेश कर सकते हैं?
नहीं, आज निवेश या यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा, समय अनुकूल नहीं है.

Q2. क्या आज प्रेम जीवन में सुधार की संभावना है?
फिलहाल नहीं, आज भावनात्मक दूरी बनी रह सकती है, लेकिन कुछ दिनों में हालात सुधरेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Oct 2025 03:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आसिम मुनीर की सेना ने लगाई सीजफायर की गुहार', अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान बोला- तालिबान के 40 लड़ाके ढेर
'आसिम मुनीर की सेना ने लगाई सीजफायर की गुहार', अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान बोला- तालिबान के 40 लड़ाके ढेर
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
क्रिकेट
'मैंने बुलाया ही नहीं...', ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जसप्रीत बुमराह को मीडिया पर आया गुस्सा, देखें वीडियो
'मैंने बुलाया ही नहीं...', ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जसप्रीत बुमराह को मीडिया पर आया गुस्सा, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आसिम मुनीर की सेना ने लगाई सीजफायर की गुहार', अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान बोला- तालिबान के 40 लड़ाके ढेर
'आसिम मुनीर की सेना ने लगाई सीजफायर की गुहार', अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान बोला- तालिबान के 40 लड़ाके ढेर
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
क्रिकेट
'मैंने बुलाया ही नहीं...', ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जसप्रीत बुमराह को मीडिया पर आया गुस्सा, देखें वीडियो
'मैंने बुलाया ही नहीं...', ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जसप्रीत बुमराह को मीडिया पर आया गुस्सा, देखें वीडियो
साउथ सिनेमा
साउथ फिल्म में विलेन बनने के लिए तैयार राघव जुयाल, 'द पैराडाइज' के लिए करेंगे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन
साउथ फिल्म के लिए तैयार राघव जुयाल, विलेन बनने के लिए करेंगे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
जनरल नॉलेज
Commonwealth Games 2030: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करेगा भारत! जानें किस तरह से होगी देश को कमाई
कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करेगा भारत! जानें किस तरह से होगी देश को कमाई
हेल्थ
Cancer Vaccine: शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget