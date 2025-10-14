हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal (14 October 2025): कन्या राशि प्रॉफिट बढ़ाने और परिवारिक नजदीकियां

Aaj Ka Kanya Rashifal (14 October 2025): कन्या राशि प्रॉफिट बढ़ाने और परिवारिक नजदीकियां

Today Virgo Horoscope 14 October 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Oct 2025 03:25 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kanya Rashifal 14 October 2025 in Hindi: आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए लाभ, प्रयास और संतुलन का संकेत देता है. चन्द्रमा की 11वें हाउस में स्थिति प्रॉफिट बढ़ाने और नए अवसर प्राप्त करने के लिए शुभ है. दिनभर आपकी ऊर्जा और सोच सकारात्मक बनी रहेगी, जिससे कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

व्यापार और निवेश:
फेस्टिव सीजन के चलते व्यापार में आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. यंग उद्यमियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और साहस से उनका सामना करने पर सफलता आपके कदम चूमेगी. निवेश और वित्तीय योजनाओं में सोच-समझकर कदम उठाएँ.

नौकरी और कार्यक्षेत्र:
नौकरीपेशा लोगों को किसी लापरवाही की वजह से अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. कार्यस्थल पर सकारात्मक प्रवृत्ति वाले सहकर्मियों के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा.

लव और पारिवारिक जीवन:
घर में किसी समस्या को लेकर पति-पत्नी के बीच थोड़ी नोक-झोंक हो सकती है. लेकिन प्रेम संबंधों में नजदीकियाँ बढ़ेंगी और डेटिंग या रोमांटिक समय के अवसर मिलेंगे.

विद्यार्थी:
स्टूडेंट्स आज अपने शिक्षकों से भविष्य की योजनाओं और अध्ययन संबंधी मार्गदर्शन पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य:
ग्रहों की अनुकूल स्थिति से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखें.

सुझाव:

  • व्यापार और कार्य में धैर्य और संयम बनाए रखें.

  • लापरवाही से बचें, विशेषकर नौकरी या वित्तीय मामलों में.

  • पारिवारिक और प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखें.

लक्की कलर: येलो
लक्की नंबर: 4
अनलक्की नंबर: 7

FAQs:
Q1: क्या आज व्यापार या निवेश में लाभ मिलेगा?
A1: हाँ, सोच-समझकर कदम उठाने पर व्यापार में लाभ और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Q2: क्या प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा?
A2: हाँ, संवाद और समझदारी से नजदीकियाँ बढ़ेंगी और रोमांटिक समय मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 14 Oct 2025 03:25 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
दिल्ली NCR
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में आतंकी हमले का खतरा! जांच एजेंसियां अलर्ट, लोगों से की ये अपील
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में आतंकी हमले का खतरा! जांच एजेंसियां अलर्ट, लोगों से की ये अपील
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
घोटाले में फंस गए Tejashwi Yadav..अब कौन होगा सीएम फेस?
चुनावी बिसात.. मुजफ्फरपुर के मन की बात
Tejashwi Yadav नहीं बन पाएंगे सीएम? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
दिल्ली NCR
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में आतंकी हमले का खतरा! जांच एजेंसियां अलर्ट, लोगों से की ये अपील
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में आतंकी हमले का खतरा! जांच एजेंसियां अलर्ट, लोगों से की ये अपील
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
इंडिया
ड्रैगन के डैम वाले प्लान को भारत देगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने बनाया 77 बिलियन डॉलर का ये मास्टर प्लान
ड्रैगन के डैम वाले प्लान को भारत देगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने बनाया 77 बिलियन डॉलर का ये मास्टर प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
शिक्षा
UKSSSC की नई तारीख का ऐलान! अब इस तारीख को होगी परीक्षा- सामने आया बड़ा अपडेट
UKSSSC की नई तारीख का ऐलान! अब इस तारीख को होगी परीक्षा- सामने आया बड़ा अपडेट
हेल्थ
Reduce Insulin Resistance Naturally: इस हरे फल की पत्तियां आज से ही शुरू कर दें खाना, डायबिटीज के मरीजों के लिए है रामबाण
इस हरे फल की पत्तियां आज से ही शुरू कर दें खाना, डायबिटीज के मरीजों के लिए है रामबाण
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget