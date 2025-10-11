स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखें. मानसिक शांति के लिए ध्यान करना लाभकारी रहेगा.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में प्रॉपर्टी या पॉलिसी में निवेश के लिए आज योजना बनाना अनुकूल रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में बार-बार निर्णय बदलने से लोग आपको गैर-जिम्मेदार समझ सकते हैं, जिससे निराशा हो सकती है.
नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्कस्पेस पर नई जिम्मेदारियाँ मिलने के साथ-साथ अच्छी खबर भी मिल सकती है. वर्किंग वुमन की कार्यशैली सभी को प्रभावित करेगी. अधिकारी और सहकर्मी सहयोग देंगे.
पारिवारिक और प्रेम राशिफल:
किसी निकट संबंधी से खुशखबरी मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. अविवाहितों को बेहतर रिश्ते मिलने की संभावना है. परिवार में बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.
धन राशिफल:
वित्तीय स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. निवेश और व्यय में सोच-समझकर निर्णय लें.
युवा एवं छात्र राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और सामान्य छात्रों को बेकार की गतिविधियों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. यंग जनरेशन का आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा और मेहनत का परिणाम सकारात्मक होगा.
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: ग्रे
अशुभ अंक: 7
उपाय: प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें.
FAQs
प्र1. आज व्यापार में क्या सावधानी रखें?
उत्तर: पार्टनरशिप में निर्णय बदलने से बचें और निवेश योजनाओं में सोच-समझकर कदम उठाएँ.
प्र2. पारिवारिक और प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. अविवाहितों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.