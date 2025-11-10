हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Rashifal 10 November 2025: कन्या राशि के लिए करियर में बदलाव के संकेत, रिश्तों में लौटेगा सुकून

Kanya Rashifal 10 November 2025: कन्या राशि के लिए करियर में बदलाव के संकेत, रिश्तों में लौटेगा सुकून

Today Virgo Horoscope 10 November 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Nov 2025 02:25 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kanya Rashifal 10 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. चंद्रमा के दशम भाव में होने से आप वर्कोहोलिक मोड में रहेंगे और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरा समर्पण दिखाएंगे. साध्य योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल होंगी. आज आप अपने अनुभव और प्रबंधन कौशल से सभी को प्रभावित करेंगे.

हेल्थ राशिफल:
आज का दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा, इसलिए शरीर को पर्याप्त विश्राम देना जरूरी है. योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि मानसिक संतुलन बना रहे. आंखों और गर्दन के दर्द से बचने के लिए डिजिटल स्क्रीन का उपयोग सीमित करें.

बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में आज बड़ा मौका मिल सकता है. नए सेल्स स्ट्रेटजी या आधुनिक तकनीक अपनाने से व्यापार में तेजी आएगी. किसी बड़े ऑर्डर की प्राप्ति के योग हैं. दिन आपके लिए आर्थिक रूप से शुभ रहेगा. अपने कर्मचारियों के सुझावों को भी सुनें, ये आपको नए दृष्टिकोण देंगे.

परिवार और लव लाइफ:
घर में शांति और सहयोग का वातावरण रहेगा. माता-पिता के साथ चल रहे मनमुटाव समाप्त होंगे. प्रेम संबंधों में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है जिससे पुरानी गलतफहमियाँ दूर होंगी. जीवनसाथी के व्यवहार में बदलाव आपके मन को प्रसन्न करेगा.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. बिजनेस से मिलने वाले लाभ से आत्मविश्वास बढ़ेगा. आज किसी बड़े निवेश के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ की सलाह लेना न भूलें.

युवा और छात्र राशिफल:
युवाओं को बहन या किसी करीबी की सलाह से बड़ा फायदा मिल सकता है. स्टूडेंट्स, कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने फ्यूचर गोल्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. यह समय नई योजना बनाने का है.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी. सीनियर्स आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे. करियर में बदलाव या नई नौकरी के ऑफर के योग बन रहे हैं. मन में नई दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा होगी.

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
उपाय: मां दुर्गा को सफेद पुष्प अर्पित करें और “ॐ ह्रीं दुर्गायै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. दिन की शुरुआत दही-शक्कर खाकर करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Nov 2025 02:25 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal
