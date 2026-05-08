Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नौ ग्रहों के शुभ योगों से दिन की शुरुआत, आर्थिक लाभ की संभावना।

मेष, वृष, वृश्चिक, कुंभ राशियों के लिए मालव्य योग विशेष फलदायी।

राहुकाल में नए काम टालें, अभिजीत और लाभ-अमृत मुहूर्त में करें शुभ कार्य।

प्रत्येक राशि के लिए प्रेम, करियर, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी विशेष सलाह।

Aaj ka Gen-Z Rashifal 9 May 2026: पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:03 तक प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है, जिसके बाद अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी.

शनिवार का दिन ज्योतिषीय रूप से काफी 'LIT' है! ग्रहों की महफिल में वाशि, सुनफा, बुधादित्य और शुक्ल योग के साथ-साथ सबसे शुभ 'सर्वार्थ सिद्धि योग' का शानदार साथ मिल रहा है. इसका मतलब है कि आज आपके सोचे हुए काम 'Success' की राह पर हैं. अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो मालव्य योग आपकी 'Charismatic Vibe' को और भी बढ़ाएगा. चंद्रमा आज मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति 'Serious & Focused' बनाएंगे.

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट या 'Big Move' टालना ही बेहतर है. शुभ काम के लिए आज दो बेहतरीन स्लॉट्स हैं—दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Winning' वाइब्स और पॉजिटिविटी लेकर आएगी!

आइए जानते हैं, शनिवार आपकी राशि के लिए 'Main Character Energy' लेकर आया है या आपको 'Slow Mode' में रहने की जरूरत है?

मेष (Aries): द 'Productive' मंडे वाइब

Love & Career: मेष राशि वालों, आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है. कामकाज को लेकर मन में थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन याद रखें—यह सिर्फ एक 'Mental Illusion' है. आपकी पुरानी मेहनत के शानदार परिणाम मिलने वाले हैं. ऑफिस में आज 'Speak Less, Listen More' वाली पॉलिसी अपनाएं, बहस से दूर रहना ही आपके लिए 'Winning Move' होगा. आमदनी में वृद्धि के प्रबल योग हैं. Education & Health: स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को 'Polish' करने का है. सेहत के मामले में आप खुद को काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे. लव लाइफ में आज छोटे-छोटे सरप्राइजेज आपके रिश्ते को 'Wholesome' बनाएंगे. Jewelry: आज बोल्ड गोल्ड स्टड इयररिंग्स पहनें, यह आपके लीडरशिप लुक को 'Slay' करेगा.

वृष (Taurus): 'Future' की प्लानिंग

Love & Career: आज आप पूरी तरह 'Visionary' मोड में रहेंगे. किसी लंबी ट्रिप या घर/दुकान के रिनोवेशन का विचार मन में आ सकता है. आपके मन में बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, जिससे आप काफी 'Light' महसूस करेंगे. शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन बेहद Romantic रहने वाला है. आपका पार्टनर आज अपने दिल की बात आपके सामने रख सकता है, जो आपकी बॉन्डिंग को और भी 'Solid' बनाएगा. Education & Health: किसी बड़ी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी के लिए आज का दिन 'LIT' है. अपनी डाइट में लिक्विड्स ज्यादा लें. Jewelry: एक मिनिमलिस्ट सिल्वर नेकलेस आज आपकी 'Classy' वाइब को परफेक्टली मैच करेगा.

मिथुन (Gemini): 'Recovery' और रिवॉर्ड

Love & Career: आज दिन की शुरुआत थोड़ी 'Slow' या मानसिक तनाव वाली हो सकती है. सेहत में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे सूरज ढलेगा, आप 'Better' महसूस करेंगे. काम के सिलसिले में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, पर घबराएं नहीं. आपकी 'Income' आज जबरदस्त रहने वाली है, जो आपके सारे स्ट्रेस को 'Delete' कर देगी. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं. Education & Health: छात्रों को अपनी एकाग्रता (Focus) पर काम करना होगा. ध्यान और मेडिटेशन आज आपके लिए 'Life Hack' साबित होगा. Jewelry: ट्रेंडी बीडेड ब्रेसलेट्स आज आपकी वर्सटाइल पर्सनालिटी के लिए बेस्ट हैं.

कर्क (Cancer): 'Business' और बॉन्डिंग

Love & Career: बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन 'Top-Tier' है. आपके आइडियाज और सलाह से आज कई काम पूरे होंगे. पार्टनर के साथ क्लैश (Clash) से बचें, वरना मूड खराब हो सकता है. लव लाइफ आज काफी 'Sweet' और स्टेबल रहेगी. शादीशुदा लोगों को अपने पार्टनर की सेहत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए. ऑफिस में आपकी पोजीशन काफी 'Strong' होने वाली है. Education & Health: कुछ नया सीखने या नया कोर्स शुरू करने के लिए दिन 'Perfect' है. योगाभ्यास से आप अपनी 'Energy' को चैनलाइज कर पाएंगे. Jewelry: पर्ल (मोती) रिंग आज आपके इमोशन्स को बैलेंस रखेगी और आपको 'Dreamy' लुक देगी.

सिंह (Leo): 'Main Character' एनर्जी

Love & Career: सिंह राशि वालों, आज आपकी लाइफ का सारा कन्फ्यूजन 'Deleted' होने वाला है. आपकी आय में वृद्धि होगी और कामकाज में सफलता मिलेगी. परिवार की तरक्की के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास आज 'Fruitful' रहेंगे. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य के लिए आपको 'Recognition' या अवॉर्ड भी मिल सकता है. Education & Health: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को आज कोई 'Green Signal' मिल सकता है. अपनी सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें. Jewelry: एक स्टेटमेंट वॉच या गोल्ड रिंग आपकी 'Royal' वाइब को और भी 'Flex' करेगी.

कन्या (Virgo): 'Sharp' ब्रेन और सक्सेस

Love & Career: आज का दिन थोड़ा 'Mid' रह सकता है. जरूरी कामों में रुकावट आने से आप असहज महसूस कर सकते हैं. आपका पूरा ध्यान आज पार्टनर पर रहेगा, जो आपके रिश्ते के लिए अच्छा है. ऑफिस में किसी से भी बहस करने से बचें. आपका 'Sharp Brain' और तर्क करने की क्षमता आपको जीत दिलाएगी. एक्सपर्ट की सलाह आज आपके बिजनेस को 'Level Up' कर सकती है. Education & Health: कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन काफी 'Productive' रहेगा. अपनी आंखों का ध्यान रखें. Jewelry: एविल् आई (Evil Eye) पेंडेंट आपको 'Negative Vibes' से दूर रखेगा.

Love & Career: आज का दिन संतान और परिवार के साथ बिताने के लिए 'Perfect' है. दांपत्य जीवन में पुरानी परेशानियां कम होंगी और स्थितियां आपके कंट्रोल में रहेंगी. बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान दें और उनसे बहस करने के बजाय उनकी बातों को 'Value' दें. फिलहाल कामकाज की भागदौड़ से थोड़ा दूर रहना ही आपके लिए 'Mental Wellness' का जरिया बनेगा. Education & Health: स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत बढ़ानी होगी. जंक फूड को 'Ignore' करें और अपनी बॉडी को 'Hydrate' रखें. Jewelry: लेयर्ड नेकलेस आज आपके संतुलित स्वभाव को एक 'Aesthetic' टच देगा.

वृश्चिक (Scorpio): 'Family' और फोकस

Love & Career: आज आपको एहसास होगा कि परिवार में कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. आमदनी सामान्य रहेगी और खर्चे भी लिमिट में रहेंगे. घर के छोटे सदस्यों के बीच चल रही अनबन को सुलझाने में आपका रोल 'Crucial' होगा. नौकरी में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके प्रयास सीनियर्स द्वारा 'Appreciate' किए जाएंगे. पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको 'Unstoppable' महसूस कराएगा. Education & Health: पढ़ाई-लिखाई पर पूरा ध्यान दें, 'Screen Time' कम करें. आज आप काफी फिजिकली एक्टिव महसूस करेंगे. Jewelry: ब्लैक ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आपके 'Mysterious' लुक को और भी 'Edgy' बनाएगी.

धनु (Sagittarius): 'Caution' और कम्युनिकेशन

Love & Career: आज यात्रा करने के प्लान को 'Cancel' करना ही समझदारी है, क्योंकि सितारे इसके पक्ष में नहीं हैं. सेहत थोड़ी नरम रह सकती है, इसलिए खानपान में 'Zero Compromise' रखें. परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है. आपका पार्टनर आज आपसे किसी बात पर गुस्सा हो सकता है, जिसे प्यार और 'Clear Communication' से ही सुलझाया जा सकता है. Education & Health: अपनी कार्यकुशलता पर भरोसा रखें. मेडिटेशन आज आपके 'Stress Level' को कम करने के लिए 'Must' है. Jewelry: क्रिस्टल पेंडेंट आपके विजन को क्लियर रखेगा और पॉजिटिविटी लाएगा.

मकर (Capricorn): 'Self-Love' और स्विच

Love & Career: आज का दिन आपके लिए 'Major' होने वाला है क्योंकि आज आप खुद पर ध्यान देंगे. अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटी देना आपको 'Content' महसूस कराएगा. नौकरी बदलने का विचार आज फलीभूत हो सकता है—प्रयास जारी रखें. लव लाइफ में रोमांस के भरपूर मौके मिलेंगे. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और आपकी 'Vibe' सबको इम्प्रेस करेगी. Education & Health: अपनी 'Skincare Routine' और 'Fitness' पर ध्यान देने के लिए आज का दिन 'Top-Notch' है. Jewelry: एक क्लासी रिस्ट वॉच आपकी पंचुअलिटी और 'Boss Babe' वाइब को रिफ्लेक्ट करेगी.

कुंभ (Aquarius): 'Blockages' क्लीयरेंस

Love & Career: कार्यों में आ रही सारी रुकावटें आज दूर होंगी. आपका 'Self-Confidence' आज सातवें आसमान पर रहेगा. घर का माहौल काफी 'Fun' और एंटरटेनिंग रहेगा. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वे आज अपने पार्टनर के लिए कोई 'Surprise' या 'Date Night' प्लान कर सकते हैं. आपकी सोशल इमेज आज काफी 'Shiny' होने वाली है. Education & Health: स्टूडेंट्स का पढ़ाई में रुझान बना रहेगा. जिम या कोई नई फिजिकल एक्टिविटी शुरू करने के लिए दिन अच्छा है. Jewelry: यूनिक ज्यामितीय (Geometric) इयररिंग्स आपके मॉडर्न लुक को 'High-fashion' टच देंगे.

मीन (Pisces): 'Wealth' और विजन

Love & Career: आज आपकी आय में जबरदस्त इजाफा होगा, जिससे आप काफी 'Satisfied' और सुरक्षित महसूस करेंगे. हालांकि, खर्च करने की इच्छा भी प्रबल रहेगी, इसलिए 'Budgeting' का ध्यान रखें. काम के सिलसिले में बहुत अच्छे परिणाम हासिल होंगे. दांपत्य जीवन की गलतफहमियां आज 'Delete' हो जाएंगी. पार्टनर को आपकी अहमियत महसूस होगी. Education & Health: क्रिएटिव फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स आज कुछ 'Extraordinary' परफॉर्म करेंगे. अपनी 'Sleep Cycle' को सही रखें. Jewelry: मूनस्टोन रिंग आपकी 'Intuitive' एनर्जी को बढ़ाएगी और आपको एक 'Ethereal' लुक देगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.