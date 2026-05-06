Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेष राशि को लीडरशिप में सम्मान, वृषभ को खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा।

मिथुन को चुनौतियों को स्वीकारना, कर्क को कानूनी मामले में लाभ मिलेगा।

सिंह को नेटवर्किंग से फायदा, कन्या को ऑफिस राजनीति से सावधान रहना होगा।

तुला को जल्दबाजी से बचें, वृश्चिक को धैर्य से काम लेना होगा।

धनु को करियर में तरक्की, मकर को खर्चों पर नजर रखनी होगी।

कुंभ को मेहनत से लाभ, मीन को पुरानी इच्छाएं पूरी होंगी।

Aaj ka Gen-Z Rashifal 7 May 2026: पंचांग के अनुसार, गुरुवार सुबह 10:14 तक प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. सितारों की महफिल में आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और साध्य योग की शानदार वाइब्स मिल रही हैं.

शाम 06:43 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, फिर उत्तराषाढ़ा की एंट्री होगी, जो आपके कामों में 'Efficiency' लाएगी. अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो मालव्य योग की 'Main Character Energy' आपको आज भी भीड़ से अलग रखेगी. चंद्रमा आज धनु राशि में रहकर आपके 'Optimism' को बूस्ट करेंगे.

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट या 'Big Talk' टाल दें. शुभ काम के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय सबसे 'Perfect' है. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Productive' और लकी रहेगी!

आइए जानते हैं, गुरुवार को आपकी राशि 'Slay' करेगी या आपको 'Low-Key' रहकर आज का दिन निकालना होगा?

Love & Career: आप 'Main Character Energy' में हैं. राजनीति और लीडरशिप रोल में मान-सम्मान बढ़ेगा. करियर में किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है, जो आपके प्रोफेशनल ग्राफ को 'Level Up' करेगा. साझेदारी में किसी भी काम को करने से आज बचें, क्योंकि 'Solo Hustle' ही आपको जीत दिलाएगी. प्यार में आज 'Loyalty' टेस्ट हो सकती है, पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहें. Education: स्टूडेंट्स को आज अपने गोल्स पर टिके रहना है. अगर कोई आपको सब्जेक्ट या करियर चॉइस बदलने के लिए इन्फ्लुएंस करे, तो उसे 'Ignore' करें. आपकी ओरिजिनल चॉइस ही आपको 'Success' दिलाएगी. Jewelry: आज बोल्ड गोल्ड स्टड इयररिंग्स पहनें. यह आपके कॉन्फिडेंस को 'Slay' करने में मदद करेगा और आपकी अथॉरिटी को रिफ्लेक्ट करेगा.

वृषभ (Taurus): बजट और 'Bling'

Love & Career: आर्थिक मामलों में आज 'Red Flag' है, इसलिए बेफिजूल खर्चों पर 'Filter' लगाएं. आपकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, इसलिए 'Emergency Fund' का ख्याल रखें. बिजनेस में विरोधियों से सावधान रहें और उनकी बातों में आकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें. लव लाइफ में आज आप अपने पार्टनर को फैमिली से मिलवा सकते हैं, यह एक 'Huge Step' होगा. Education: पढ़ाई में फोकस की कमी रहेगी और मन विचलित हो सकता है. 'Social Media Detox' करें और अपनी प्रायोरिटी सेट करें. Jewelry: आज मिनिमलिस्ट सिल्वर नेकलेस पहनें. यह आपकी 'Classy' वाइब को बनाए रखेगा और आपको शांत रहने में मदद करेगा.

मिथुन (Gemini): इमोशनल 'Reality Check'

Love & Career: आज तनाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन चुनौतियों को 'Accept' करें क्योंकि वे आपको 'Grow' करने में मदद करेंगी. वर्कप्लेस पर अपनी जरूरी जानकारी या 'Confidential Data' किसी से शेयर न करें. मम्मी से किसी बात पर 'Cringe' वाली बहस हो सकती है, इसलिए 'Cool' रहें. ट्रैवलिंग के दौरान किसी बहुत ही 'Interesting' व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. Education: ग्रुप स्टडीज आज काफी 'Productive' रहेगी. कठिन टॉपिक्स को दोस्तों के साथ डिस्कस करना 'Life Hack' साबित होगा. Jewelry: ट्रेंडी बीडेड ब्रेसलेट्स आज आपकी चंचल पर्सनालिटी के लिए बेस्ट हैं. यह आपके संडे आउटिंग लुक को 'Wholesome' बनाएंगे.

कर्क (Cancer): 'Winning' मोड

Love & Career: गुरुवार का दिन आपके लिए 'Super Wholesome' है. पार्टनर के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और आपसी समझ बढ़ेगी. कोई कानूनी मामला (Legal Case) जो लंबे समय से पेंडिंग था, आज आपके पक्ष में आ सकता है, जो आपको 'Ultimate Peace' देगा. प्रॉपर्टी में निवेश करना आज एक 'Smart Move' है जो फ्यूचर में बड़े रिटर्न देगा. Education: रिसर्च वर्क और एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में आपको 'Top-Tier' सफलता मिलेगी. आपकी मेहनत को टीचर्स द्वारा 'Appreciate' किया जाएगा. Jewelry: पर्ल रिंग (मोती) आज आपके इमोशन्स को बैलेंस रखेगी और आपको एक 'Dreamy & Aesthetic' लुक देगी.

सिंह (Leo): 'Network' टू 'Networth'

Love & Career: बिजनेस के लिए दिन 'Legendary' है. नए लोगों से मिलें और नेटवर्किंग करें, यह आपके ब्रांड को 'Scale' करने में मदद करेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को 'Hustle' बढ़ानी होगी क्योंकि कंपटीशन हाई है. समाज में आपकी साख और सम्मान बढ़ेगा, जिससे आप 'Influencer' जैसी फीलिंग्स पाएंगे. Education: कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है. बस अपने 'Study Routine' में कंसिस्टेंसी बनाए रखें. Jewelry: एक स्टेटमेंट वॉच या सनफ्लेयर पेंडेंट आपकी 'Royal' वाइब को 'Flex' करेगा और लोगों का ध्यान खींचेगा.

Virgo (कन्या): ऑफिस पॉलिटिक्स और 'Protection'

Love & Career: बिजनेस में बड़ा निवेश लाभदायक रहेगा, लेकिन ऑफिस में 'Backbiting' से बचें. कोई आपके बॉस के सामने आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपने काम को 'Perfect' और ट्रांसपेरेंट रखें. परिवार में शांति के लिए 'No-Argument' पॉलिसी अपनाएं और घर के माहौल को 'Light' रखें. Education: मेहनत का फल जरूर मिलेगा. आज लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना आपके लिए 'Deep Work' जैसा होगा. Jewelry: एविल् आई (Evil Eye) नेकलेस आपको नेगेटिव वाइब्स और 'Haters' की नजर से बचाएगा.

Love & Career: जल्दबाजी में कोई 'Impulsive' फैसला न लें. अपने खानपान और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें. यदि कोई आपको इन्वेस्टमेंट का सुझाव दे, तो पहले 'Vibe Check' करें और एक्सपर्ट की सलाह लें. वैवाहिक जीवन की पुरानी परेशानियां आज 'Solved' हो जाएंगी. बजट का ध्यान रखें, वरना महीने के अंत में 'Broke' फील कर सकते हैं. Education: पुराने पेंडिंग असाइनमेंट को पूरा करने का समय है. आज का दिन 'Backlog' क्लियर करने के लिए बेस्ट है. Jewelry: स्टेक्ड रिंग्स (Stacked Rings) आपके 'Balanced' और 'Aesthetic' नेचर को खूबसूरती से दर्शाएंगी.

वृश्चिक (Scorpio): साहस और 'Style'

Love & Career: कुछ पुरानी उलझनें या 'Past Trauma' फिर से 'Pop-up' हो सकते हैं. रिश्तों में चल रहे तनाव को 'Mature' बातचीत से सुलझाएं. नए घर की प्लानिंग सफल होगी और आप 'Home Decor' के लिए कुछ नया खरीद सकते हैं. करियर में धैर्य और साहस ही आपकी 'Winning Strategy' होगी. Education: पढ़ाई पर ध्यान दें. इधर-उधर की बातों में समय बर्बाद करना आपके करियर के लिए 'Red Flag' हो सकता है. Jewelry: चोकर नेकलेस या ब्लैक स्टोन रिंग आपके 'Mysterious & Edgy' लुक को पूरी तरह से 'Complement' करेगा.

धनु (Sagittarius): करियर 'Level Up'

Love & Career: आपका आत्मविश्वास आज सातवें आसमान पर रहेगा. करियर में कोई बड़ा मुकाम या रिवॉर्ड हासिल होगा. पार्टनर को नई जॉब मिलने से घर में 'Celebration Vibe' रहेगी. अपने आसपास के शत्रुओं से सावधान रहें, आपकी तरक्की से कई लोगों को 'Jealousy' हो सकती है. मेहनत से आप सबको 'Outshine' कर देंगे. Education: माता-पिता के आशीर्वाद और गाइडेंस से आपकी उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे. आज कोई नया कोर्स जॉइन करना शुभ है. Jewelry: क्रिस्टल पेंडेंट आपके विजन को क्लियर रखेगा और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को 'Channelize' करेगा.

Capricorn (मकर): 'Safe' सेविंग्स

Love & Career: गुरुवार का दिन 'Expense Heavy' है, इसलिए अपनी 'Spending' को 'Apps' के जरिए ट्रैक करें. बिजनेस योजनाएं गति पकड़ेंगी और आपको नया इन्वेस्टर मिल सकता है. टेक बैकग्राउंड वाले लोगों को आज अनुभवी मेंटर्स से सलाह लेनी चाहिए. परिवार की समस्याओं को सुनें, उन्हें आपकी 'Quality Time' की जरूरत है. Education: स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप 'Shine' करेंगे. कोई बड़ा प्राइज या मेडल आपके नाम हो सकता है. Jewelry: एंकलेट्स (पायल) या एक सिंपल चेन आपके 'Down-to-earth' और स्टेबल वाइब के लिए परफेक्ट है.

कुंभ (Aquarius): 'Effort' और रिवॉर्ड

Love & Career: गुरुवार की मेहनत आपको लॉन्ग-टर्म बेनेफिट्स देगी. ससुराल पक्ष या रिश्तेदारों से बात करते समय 'Cringe' होने से बचें और शब्दों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करें. नए प्रोफेशनल संपर्कों से लाभ होगा. पिताजी की सलाह आज आपके 'Mental Stress' को दूर करने के लिए 'Therapy' की तरह काम करेगी. Education: लैब वर्क, कोडिंग और प्रैक्टिकल्स में आपकी परफॉरमेंस 'Top-Notch' रहेगी. आप कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं. Jewelry: हूप इयररिंग्स (Hoop Earrings) आज आपके मॉडर्न और 'Unique' लुक को पूरी तरह 'Slay' करेंगे.

मीन (Pisces): 'Dreamy' डिजायर्स

Love & Career: आपकी कोई बहुत पुरानी विश पूरी हो सकती है. साहस और क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी. गृहस्थ जीवन में 'Love & Peace' बनी रहेगी. कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी. महिला मित्रों से आज आपको 'Surprise Profit' मिल सकता है, जिससे आपका दिन बन जाएगा. Education: क्रिएटिव राइटिंग, म्यूजिक और आर्ट्स के स्टूडेंट्स आज अपनी परफॉरमेंस से सबको 'Shock' कर देंगे. Jewelry: मूनस्टोन (Moonstone) इयररिंग्स आपकी 'Intuitive' एनर्जी को बढ़ाएंगे और आपको एक 'Ethereal' लुक देंगे.

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