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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGen-Z राशिफल 30 अप्रैल 2026: वज्र योग से आज इन 3 राशियों का चमकेगा करियर, जानें किसे मिलेगा 'Surprise Promotion

Gen-Z राशिफल 30 अप्रैल 2026: वज्र योग से आज इन 3 राशियों का चमकेगा करियर, जानें किसे मिलेगा 'Surprise Promotion

Aaj ka Gen-Z Rashifal: वज्र योग का 'Flex'! 30 अप्रैल 2026 को इन 4 राशियों की किस्मत होगी 'LIT', पर क्या राहुकाल बिगाड़ेगा आपका खेल? जानें आज का पूरा 'Vibe Check' और 'Big Rewards' वाली राशियां.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 29 Apr 2026 08:01 PM (IST)
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Aaj ka Gen-Z Rashifal 30 April 2026: महीने का अंत एक 'High Energy' नोट पर हो रहा है! आज रात 09:13 तक वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है, जिसके बाद पूर्णिमा की तिथि शुरू हो जाएगी. पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का साथ मिलेगा, जो आपकी क्रिएटिविटी को 'Next Level' पर ले जाएगा. सितारों की महफिल में आज वाशि, सुनफा और वज्र योग का सपोर्ट मिल रहा है.

अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो मालव्य योग की 'Main Character Energy' आज भी आपके साथ है. दोपहर 01:14 के बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस और 'Good Aesthetics' की एंट्री होगी.

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान कोई भी नया पंगा न लें. शुभ काम के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 का समय सबसे 'Perfect' है. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Smooth' और सुखद रहेगी!

आइए जानते हैं, आज आपकी राशि में 'Big Rewards' लिखे हैं या थोड़ा और 'Wait'?

Kal Ka Rashifal 30 April 2026: वज्र योग और चित्रा नक्षत्र का महासंयोग, इन राशियों पर बरसेगी कुबेर की कृपा, पढ़ें कल का राशिफल

मेष (Aries)

गुरुवार का दिन 'High Responsibility' वाला है. ऑफिस में आपके प्रोजेक्ट्स को देखकर बॉस और दोस्त दोनों हैरान रह जाएंगे—एकदम 'Out of the Box' परफॉरमेंस! राजकीय पक्ष से आपको पूरा सपोर्ट और आगे बढ़ने का पुश मिलेगा. बेटे की तरक्की से घर में खुशियां आएंगी. छात्रों के लिए दिन 'Group Study' वाला है, जिससे कॉन्सेप्ट्स जल्दी क्लियर होंगे. हेल्थ पहले से बेहतर रहेगी.

  • Vibe: रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल.

वृष (Taurus)

आपका दिन 'Fantastic' रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलना शुरू होगा. आपके पुराने दोस्त आज घर पर 'Surprise' दे सकते हैं, जिससे माहौल चिल रहेगा. सीनियर्स की मदद लेना आपके प्रोजेक्ट के लिए 'Game Changer' साबित होगा. अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, इससे आपको मनचाहा प्रॉफिट मिलेगा. वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं.

  • Mindset: मेहनत जारी रखें, 'Success' पास है.

मिथुन (Gemini)

गुरुवार का दिन आपके लिए 'Best' है. आपके दांपत्य जीवन में 'Relationship Goals' वाली बॉन्डिंग दिखेगी. घर में खुशियां बढ़ेंगी और आप किसी बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी बड़ों से लेंगे. फर्नीचर का बिजनेस कर रहे लोगों की आज 'Bumper Earning' होने वाली है. फिटनेस के मामले में आप एकदम फिट महसूस करेंगे और धार्मिक कामों की तरफ खिंचाव महसूस होगा.

  • Business: फर्नीचर कारोबारियों के लिए 'Winning' दिन.

कर्क (Cancer)

आमदनी बढ़ेगी, पर साथ में 'Responsibilities' का बोझ भी आएगा. रोजगार के नए मौके मिलेंगे, तो उन्हें 'Grab' करने के लिए तैयार रहें. रुके हुए काम आज किसी दोस्त की मदद से 'Done & Dusted' हो जाएंगे. मन में कुछ नया स्टार्ट करने का जुनून जागेगा. घर के बड़ों की बातों को 'Priority' दें, उन्हें अच्छा लगेगा. बिजनेस में पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं.

  • Career: नए अवसरों का फायदा उठाएं.

सिंह (Leo)

प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन 'Jackpot' वाला है, कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है. घर में उत्सव जैसा माहौल बनाने के लिए आप पार्टी का प्लान कर सकते हैं. घुटनों की समस्या से परेशान लोगों को आज राहत मिलेगी. आप अपनी लग्जरी और सुख-सुविधाओं के लिए कोई 'Vehicle' या महँगी चीज़ खरीद सकते हैं. कुल मिलाकर आज आप 'Main Character' वाली लाइफ जिएंगे.

  • Celebration: घर में पार्टी और फन वाइब.

कन्या (Virgo)

आज आपका मनोबल 'Next Level' पर रहेगा. माता-पिता का पूरा सपोर्ट आपके फैसलों को मजबूती देगा. अगर घर का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, तो वह आज गति पकड़ेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जल्द ही 'Success' मिलने वाली है. आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपके प्रयास सफल होंगे. आपका लकी कलर पर्पल (Purple) और नंबर 5 है.

  • Success: प्रयासों में सफलता और हाई मोरल.

तुला (Libra)

आज भाई-बहनों के साथ 'Pure Bonding' वाला दिन है. प्रतियोगी छात्रों को कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का मौका मिलेगा. ऑफिस में नेगेटिविटी से दूर रहें और 'Positive Thoughts' रखें, इससे काम आसान हो जाएगा. अनावश्यक खर्चों पर 'Strict Control' रखें, वरना बजट बिगड़ सकता है. नए दोस्त बनेंगे और आपकी सेहत आपका पूरा साथ देगी.

  • Focus: सेविंग्स और पॉजिटिविटी.

वृश्चिक (Scorpio)

आज दोस्तों के साथ 'Heart-to-Heart' बातचीत होगी, जिससे मन हल्का रहेगा. नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे की सलाह लेना न भूलें. ऑफिस में नए लोगों से नेटवर्किंग होगी. 'Pro-Tip:' जरूरत से ज्यादा बातें करना आज भारी पड़ सकता है, इसलिए 'Less is More' वाली पॉलिसी अपनाएं. सेहत में सुधार होगा.

  • Networking: नए लोगों से मुलाकात और प्रोफेशनल ग्रोथ.

धनु (Sagittarius)

गुरुवार का दिन आपके लिए 'Brilliant' है. काफी समय से चली आ रही हेल्थ प्रॉब्लम्स से आपको 'Big Relief' मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे जो आपके करियर को बूस्ट करेंगे. पार्टनर के साथ सुख-समृद्धि वाला माहौल रहेगा. बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको 'Stress-Free' रखेगा. आप खुद को फिट महसूस करेंगे.

  • Health: लंबे समय बाद राहत और फिट बॉडी.

मकर (Capricorn)

मकर वालों, आज अपनी बॉडी को थोड़ा 'Rest' दें. ज्यादा सोच-विचार करने से बचें, वरना 'Mental Stress' हो सकता है. भाई आपसे किसी जरूरी मुद्दे पर सलाह लेंगे. ऑफिस में अपने 'Haters' और विरोधियों से सावधान रहें, अपनी चालें गुप्त रखें. डिप्लोमा कर रहे छात्र मेहनत जारी रखें, फल मीठा होगा. लवमेट के साथ घूमने का प्लान बन सकता है.

  • Caution: विरोधियों से सतर्क और खुद के लिए 'Me-Time'.

कुंभ (Aquarius)

गुरुवार का दिन खुशियों से भरा है. छोटी-छोटी बातों में 'Overthink' करने से बचें. सरकारी नौकरी वालों को आज कोई सम्मान या 'Promotion' मिल सकता है. स्टूडेंट्स को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा. लाइफ को अपग्रेड करने के लिए आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं. अनमैरिड लोगों के लिए कोई 'Great Wedding Proposal' आ सकता है.

  • Vibe: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और खुशियां.

मीन (Pisces)

कार्यक्षेत्र में आपको 'Massive Success' मिलने वाली है. इनकम के कई रास्ते खुलेंगे, जिससे बैंक बैलेंस 'Strong' होगा. घर में किसी मेहमान का आना माहौल को 'Vibrant' बना देगा. पार्टनर के साथ फ्यूचर गोल्स को लेकर सीरियस चर्चा हो सकती है. स्टूडेंट्स के लिए रिविज़न का दिन है. सेहत पहले से काफी अच्छी रहेगी, बस हाइड्रेटेड रहें.

  • Finance: आमदनी में वृद्धि और आर्थिक मजबूती

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 29 Apr 2026 08:01 PM (IST)
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