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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGen-Z राशिफल: सर्वार्थसिद्धि योग का महा-संयोग! 29 अप्रैल को आपकी राशि 'Slay' करेगी या बढ़ेगी टेंशन

Gen-Z राशिफल: सर्वार्थसिद्धि योग का महा-संयोग! 29 अप्रैल को आपकी राशि 'Slay' करेगी या बढ़ेगी टेंशन

Aaj ka Gen-Z Rashifal 29 April 2026: सर्वार्थसिद्धि योग से आज इन 4 राशियों का होगा 'Major Flex', पर क्या राहुकाल बिगाड़ेगा खेल? जानें बुधवार का अपना 'Vibe Check' और 'Big Rewards' वाली राशियां.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 29 Apr 2026 02:08 AM (IST)
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  • बुधवार शुभ योगों के साथ, करियर और किस्मत में बढ़ेगा'', ''
  • राशि अनुसार आज करें खास उपाय, बढ़ेगा'', ''
  • करियर में नए अवसर, आर्थिक स्थिति होगी''
  • मानसिक मजबूती और सकारात्मकता से'', ''

Aaj ka Gen-Z Rashifal 29 April 2026: हफ्ते का बीच का दिन यानी Wednesday आपके लिए खुशियों की 'Dose' लेकर आया है! आज शाम 07:52 तक वैशाख शुक्ल त्रयोदशी है और पूरे दिन हस्त नक्षत्र का साथ मिलेगा. आज का दिन ज्योतिषीय नजरिए से बहुत 'Powerful' है क्योंकि आज वाशि, सुनफा और हर्षण योग के साथ-साथ 'सर्वार्थसिद्धि योग' भी बन रहा है, जो आपके हर बिगड़े काम को 'Success' में बदल सकता है.

अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो मालव्य योग की 'Main Character' एनर्जी आज भी आपके साथ है. चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जो आपको प्रैक्टिकल फैसले लेने में मदद करेंगे.

दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान कोई भी 'Big Risk' न लें. शुभ काम के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 का समय सबसे 'LIT' है. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Smooth' और भाग्यशाली रहेगी!

आइए जानते हैं, आज आपकी राशि में 'Growth' का शॉर्टकट है या थोड़ा और 'Patience'?

मेष (Aries)

मेष वालों, आज का दिन आपके लिए काफी 'Favorable' वाइब्स लेकर आया है. अगर आप पॉलिटिक्स या किसी लीडरशिप रोल में हैं, तो आज आपका 'Influence' बढ़ेगा. लव लाइफ में आज आप कुछ 'Extra' कर सकते हैं, जैसे पार्टनर को रिंग या कोई प्यारा गिफ्ट देना. काम के मामले में थोड़े बदलाव हो सकते हैं, जिससे टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन याद रखें—'Good things take time'. आज लोग आपकी सलाह मांगेंगे. बस अपना वक्त फालतू की गॉसिप में बर्बाद न करें. जरूरतमंदों की मदद करना आपको 'Inner Peace' देगा.

  • Success Mantra: मेहनत रंग लाएगी, बस फोकस न खोएं.

वृष (Taurus)

वृष राशि वालों के लिए आज भाग्य 'Full Support' मोड में है. आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में काफी सुधार आएगा. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आज आपको कोई 'Cool Opportunity' मिल सकती है. घर में किसी करीबी रिश्तेदार की एंट्री से माहौल 'Happy' हो जाएगा. छात्रों के लिए आज का दिन 'Top-Tier' है; किसी एग्जाम का रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है. पॉजिटिव सोचें, सफलता पक्की है.

  • Vibe Check: कॉन्फिडेंस और खुशियां.

मिथुन (Gemini)

आज की शुरुआत जबरदस्त 'Confidence' के साथ होगी. ऑफिस में जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसे अपने प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करें. आज आप 'Travel Mode' में रहेंगे—परिवार के साथ किसी लंबी ट्रिप या आउटिंग का प्लान बन सकता है. व्यापारियों के लिए आज का दिन 'Jackpot' जैसा है, अचानक कोई बड़ा फायदा हो सकता है. घर में शांति रहेगी और आप अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे.

  • Travel: ट्रिप और फन के लिए बेस्ट दिन.

कर्क (Cancer)

बुधवार का दिन बहुत अच्छा है, बस अपने 'Mood Swings' को कंट्रोल में रखें. बिना वजह घर वालों पर गुस्सा करना आपके दिन की वाइब खराब कर सकता है. आज कहीं से 'Unexpected Cash' मिल सकता है. नए काम की शुरुआत पूरे जोश के साथ करें, लेकिन 'Caution' भी रखें. घर और काम के बीच बैलेंस बनाना आज आपका सबसे बड़ा चैलेंज और जीत होगी. किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी 'Real Vibe' को पहचानें.

  • Pro-Tip: अपनी भावनाओं को सोच-समझकर एक्सप्रेस करें.

सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों, आज आप थोड़े 'Deep Thinking' वाले जोन में रहेंगे. कुछ नया और हटकर करने की इच्छा होगी. करियर गोल्स को पाने के लिए अपने व्यवहार को थोड़ा 'Flexible' रखें. छात्रों के लिए फॉर्म भरने या एडमिशन से जुड़े काम के लिए दिन 'Perfect' है. शाम को दोस्तों के साथ मूवी या बर्थडे पार्टी का प्लान बनेगा. आपका दांपत्य जीवन आज काफी शानदार और 'Romantic' रहने वाला है.

  • Social: पार्टी, फ्रेंड्स और फन.

कन्या (Virgo)

बुधवार का दिन आपके लिए 'Main Character' वाली अहमियत रखता है. आपकी पेंडिंग विशेज पूरी हो सकती हैं और हेल्थ भी पहले से काफी 'Fine' रहेगी. लवमेट के साथ शादी की बात पक्की होने के योग हैं. जो लोग करियर स्विच करने का सोच रहे हैं, उनके लिए आज कोई 'Dream Offer' आ सकता है. बस अपने लाइफस्टाइल और खाने-पीने की आदतों में सुधार करें, यह आपको 'Long-term' फिट रखेगा.

  • Life Update: प्रोफेशन बदलने के लिए बेस्ट टाइम.

तुला (Libra)

बुधवार का दिन पूरी तरह आपके फेवर में है. बिजनेस में नए एक्सपेरिमेंट्स करना आपके लिए 'Game Changer' साबित होगा. अधिकारी वर्ग आपके काम की तारीफ करेंगे और आपको 'Shoutout' मिलेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े काम आज पूरे हो सकते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए आज का दिन 'Exceptional' है, आपके टैलेंट की कद्र होगी और धन लाभ भी होगा. वैवाहिक जीवन की छोटी-मोटी परेशानियां खुद ही सुलझ जाएंगी.

  • Success: सॉफ्टवेयर और टेक से जुड़े लोगों के लिए 'Winning' दिन.

वृश्चिक (Scorpio)

आज आप 'Fresh & Vibrant' महसूस करेंगे. मन में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे जो आपको मोटिवेटेड रखेंगे. जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें आज कोई 'Golden Opportunity' मिल सकती है. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन शॉपिंग पर जाने से पहले लिस्ट जरूर बना लें वरना 'Budget' बिगड़ सकता है. परिवार के साथ किसी ट्रिप पर जाने का मौका मिलेगा. अपनी बात कहने और फैसले लेने के लिए आज का दिन 'Best' है.

  • Vibe: ताजगी और नए अवसर.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों, आज ऑफिस में कलीग्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपकी तरक्की तय है. महिलाएं आज शॉपिंग और नए कपड़ों पर काफी 'Invest' कर सकती हैं. करियर में कुछ नया प्रयोग करना आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेगा. माता-पिता आपकी मेहनत से काफी खुश रहेंगे. एजुकेशन फील्ड में भी टीचर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके रिजल्ट्स 'Impressive' होंगे.

  • Focus: तरक्की और नई जिम्मेदारियां.

मकर (Capricorn)

बुधवार का दिन आपके लिए 'Golden Moments' लेकर आया है. परिवार में खुशियों वाला माहौल रहेगा. काम करने के लिए नए और 'Smart' तरीके अपनाना आपके काम को आसान बना देगा. किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले उसकी 'Blueprint' जरूर तैयार कर लें. शाम को बच्चों के साथ गोल्फ या कोई गेम खेलना आपको स्ट्रेस-फ्री रखेगा. आप खुद को दूसरों के सामने साबित करने में कामयाब होंगे.

  • Mindset: सेल्फ-कॉन्फिडेंस और स्मार्ट वर्क.

कुंभ (Aquarius)

बुधवार का दिन काफी बढ़िया रहने वाला है. पार्टनर के साथ रिश्ते में नई ताजगी महसूस करेंगे. पुराने निवेश (Investments) से आपको 'Big Returns' मिल सकते हैं. ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से इम्प्रेस होंगे और प्रमोशन या 'Salary Increment' के चांस बन रहे हैं. बस एक बात का ध्यान रखें—किसी पर भी 'Blind Trust' न करें. लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना आपके काम बना देगा.

  • Career: प्रमोशन और ग्रोथ के योग.

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों, आज का दिन आपके बिल्कुल 'Anukool' है. बड़े मामलों में समझौते और सहयोग के लिए तैयार रहें, यह आपके लिए 'Beneficial' रहेगा. रुके हुए काम आज पूरे होंगे और किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. आप मेंटली और फिजिकली खुद को बहुत 'Fit' महसूस करेंगे. अपनी मेहनत से आप कठिन से कठिन सिचुएशन को 'Slay' कर देंगे. पैसों के लेन-देन में थोड़ी सावधानी बरतें, बाकी सब 'Perfect' है.

  • Energy: मेंटल स्ट्रेंथ और कामयाबी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 29 Apr 2026 02:08 AM (IST)
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Frequently Asked Questions

आज कौन से योग बन रहे हैं?

आज वाशि, सुनफा, हर्षण और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं। ये योग आपके बिगड़े कामों को सफल बनाने में मदद कर सकते हैं।

मालव्य योग की ऊर्जा किन राशियों के साथ है?

वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के साथ मालव्य योग की ऊर्जा रहेगी।

राहुकाल कितने बजे है और इस दौरान क्या न करें?

राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक है। इस दौरान कोई भी बड़ा जोखिम न लें।

शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है?

शुभ काम के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय सबसे अच्छा है।

आज उत्तर दिशा की यात्रा कैसी रहेगी?

उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए स्मूथ और भाग्यशाली रहेगी।

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