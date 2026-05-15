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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGen-Z राशिफल 16 मई 2026 का किन राशियों को मिलेगा 'Mega Offer' और किसकी होगी कानूनी मामलों में जीत?

Gen-Z राशिफल 16 मई 2026 का किन राशियों को मिलेगा 'Mega Offer' और किसकी होगी कानूनी मामलों में जीत?

Gen-Z Rashifal 16 May 2026: शनि जयंती और अमावस्या का महासंयोग! आज धनु और मकर की होगी 'Success Loading', क्या आपकी राशि पर होगी शनि देव की विशेष कृपा? जानें आज का 'Gen-Z' राशिफल और अपना भाग्य.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 15 May 2026 08:00 PM (IST)
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Aaj ka Gen-Z Rashifal: 16 मई 2026 का पंचांग एकदम 'Legacy' और 'Power' का मेल है. शनि जयंती और अमावस्या का यह संयोग आपकी 'Vibe' को कैसे प्रभावित करेगा. आज शनिवार है और यह कोई आम शनिवार नहीं है, आज शनि जयंती के साथ-साथ ज्येष्ठ अमावस्या भी है. यानी आज का दिन 'Justice' और 'Deep Realizations' का है.

पंचांग के अनुसार, आज पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी, जो देवपितृकार्यों के लिए बहुत ही 'Wholesome' मानी जाती है.

ब्रह्मांड में आज ग्रहों की महफिल सजी है! आज आपको वाशि, सुनफा, बुधादित्य के साथ-साथ शंख, लक्ष्मी और सौभाग्य योग का 'Triple' सपोर्ट मिल रहा है. 'Major Flex' यह है कि मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए आज रूचक योग एक्टिव है, जो आपको 'Boss Energy' देगा. चंद्रमा रात 10:47 तक मेष में रहेंगे और फिर वृषभ राशि में 'Transit' करेंगे, जिससे रात का मूड काफी 'Chill' हो जाएगा.

शाम 05:30 तक भरणी नक्षत्र है, फिर कृतिका नक्षत्र शुरू होगा. अगर आप कोई 'Important Move' प्लान कर रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 तक का अभिजीत मुहूर्त या दोपहर 02:30 से 03:30 तक का लाभ-अमृत चौघड़िया सबसे 'LIT' समय है. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, तो इस दौरान 'Stay Lowkey'. आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए 'Auspicious' रहेगी!

आइए देखते हैं, शनि देव की कृपा से कौन सी राशि 'Slay' करेगी और किसे मिलेगा 'Karma' का Reality Check?

मेष (Aries): 'Social Star' और छवि का निखार

Love & Career: मेष राशि वालों, आज आपकी सामाजिक छवि में जबरदस्त निखार आएगा. आप जहाँ भी जाएंगे, लोग आपकी 'Main Character Energy' को नोटिस करेंगे. बिजनेस में अगर किसी नए पार्टनर को जोड़ने का सोच रहे हैं, तो सावधान रहें—'Red Flag' अलर्ट है, कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है. अविवाहितों के लिए आज किसी 'Premium' जगह से शादी का प्रस्ताव आ सकता है जो आपकी लाइफ को 'Level Up' कर देगा. Family & Health: पिताजी के साथ किसी बात पर 'Conflict' हो सकता है, इसलिए बातचीत के दौरान अपनी टोन को 'Chill' रखें. धर्म-कर्म के कामों में आपका मन लगेगा जो आपको 'Mental Peace' देगा. Jewelry: आज बोल्ड गोल्ड स्टड्स पहनें, यह आपके 'Winning' लुक को और भी 'Slay' करेगा.

वृष (Taurus): 'Special' उपलब्धि और कर्ज से मुक्ति

Love & Career: आज का दिन आपके लिए कुछ 'Extraordinary' कर दिखाने का है. व्यवसाय में कुछ चुनौतियां महसूस हो सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत उन्हें 'Solve' कर देगी. अगर आपने किसी से धन उधार लिया था, तो आज आप उसे आसानी से चुका पाएंगे, जो एक बड़ा 'Financial Relief' होगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज थोड़ा और 'Hustle' करना होगा, लेकिन याद रखें—'Good things take time'. Family & Health: परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है. आपसी मतभेदों को बड़े बुजुर्गों की मदद से 'Delete' करें. खान-पान पर नियंत्रण रखें. Jewelry: मिनिमलिस्ट सिल्वर नेकलेस आज आपकी 'Clean Girl Aesthetic' को सूट करेगा.

Gemini (मिथुन): 'Travel' मोड और खुशखबरी

Love & Career: आज का दिन आपके लिए काफी 'Relaxed' और सामान्य रहने वाला है. अगर आप काफी समय से किसी लंबी दूरी की यात्रा (Road Trip) का प्लान बना रहे थे, तो आज वह इच्छा पूरी होगी. मित्रों का साथ आपको 'High Energy' देगा. आपके जीवनसाथी के करियर को लेकर जो अनिश्चितता थी, आज वह किसी अच्छे ऑफर के साथ खत्म हो सकती है. Family & Health: संतान पक्ष की ओर से कोई 'Wholesome' खबर सुनने को मिल सकती है. पिताजी से मन की बात साझा करने से आपका 'Mental Stress' काफी कम होगा. Jewelry: बीडेड ब्रेसलेट्स आज आपकी चंचल पर्सनालिटी के साथ बेस्ट वाइब मैच करेंगे.

कर्क (Cancer): 'Smart Thinking' और लाभ

Love & Career: आज का दिन आपके लिए 'Positive Results' लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी 'Out of the box' सोच आपको दूसरों से आगे रखेगी. बिजनेस में किसी 'VIP' व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए 'Big Profit' के दरवाजे खोल सकती है. हालांकि, काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, जिसे लेकर परेशान न हों. किसी भी तरह के 'Workplace Drama' से दूर रहें, वरना नुकसान हो सकता है. Family & Health: माता-पिता के आशीर्वाद से आपका कोई बहुत पुराना रुका हुआ काम आज पूरा होगा. स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए 'Self-care' के लिए समय निकालें. Jewelry: पर्ल (मोती) की रिंग आज आपके इमोशन्स को संतुलित रखने में मदद करेगी.

सिंह (Leo): 'Victory' और चतुर बुद्धि

Love & Career: आज आप पूरे 'Power Mode' में रहेंगे. किसी पुराने कानूनी मामले में आपको जीत मिल सकती है—'Major Win!' आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी 'Genius' बुद्धि से उन्हें आसानी से मात दे देंगे. प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन 'Financial Flex' वाला होगा. बिजनेस के लिए अगर फंड्स की जरूरत है, तो वह आसानी से मिल जाएंगे. Family & Health: पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, यही आपकी असली ताकत है. परिवार में माहौल ठीक रहेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. Jewelry: एक स्टेटमेंट गोल्ड वॉच आज आपकी 'Royal Vibe' को और भी बढ़ाएगी.

कन्या (Virgo): 'Hectic' दिन और भागदौड़

Love & Career: कन्या राशि वालों, आज का दिन थोड़ा 'Busy' और भागदौड़ भरा रहेगा. आप दूसरों की मदद करने में इतने व्यस्त रहेंगे कि खुद के लिए समय निकालना मुश्किल होगा. बिजनेस में अभी कोई बड़ा परिवर्तन (Big Change) न करें, यह 'Risky' हो सकता है. पिताजी के साथ किसी बात पर 'Heated' बहस हो सकती है, इसलिए शांत रहना ही आपकी 'Success Strategy' है. Family & Health: स्वास्थ्य में आ रहे उतार-चढ़ाव अब ठीक होने शुरू होंगे. ज्यादा भागदौड़ की वजह से परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे उन्हें आपसे थोड़ी शिकायत हो सकती है. Jewelry: एविल् आई (Evil Eye) पेंडेंट आज आपको 'Haters' की बुरी नजर से बचाएगा.

तुला (Libra): 'Property' ड्रामा और खर्चों पर लगाम

Love & Career: पैतृक संपत्ति को लेकर आज कुछ नए 'Issues' सामने आ सकते हैं. इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको परिवार के बड़े सदस्यों के साथ 'Serious' बातचीत करनी होगी. आज आपकी इनकम तो अच्छी होगी, पर खर्चे (Overspending) आपका सिरदर्द बन सकते हैं. विदेश में पढ़ाई (Study Abroad) का सपना देख रहे लोगों को आज कोई अच्छा मौका मिल सकता है. Family & Health: परिवार के साथ बैठकर जरूरी मुद्दों पर चर्चा करें. सेहत ठीक रहेगी, बस 'Stress Management' पर ध्यान दें. Jewelry: लेयर्ड रिंग्स आज आपके ट्रेंडी लुक में एक 'Aesthetic' टच जोड़ेंगी.

वृश्चिक (Scorpio): 'Better Vibes' और समझदारी

Love & Career: आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में काफी 'Smooth' रहने वाला है. किसी की 'Fake' बातों में न आएं और अपनी रिसर्च खुद करें. संपत्ति खरीदते समय उसके हर कानूनी पहलू को 'Double Check' कर लें. संतान के करियर को लेकर आपका कोई बोल्ड फैसला परिवार को 'Shock' दे सकता है, लेकिन यह उनके भविष्य के लिए 'Best' होगा. Family & Health: घूमने-फिरने के दौरान आज आपको कोई बहुत जरूरी जानकारी (Secret Info) मिल सकती है. पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा. Jewelry: ब्लैक ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आज आपके 'Mysterious' लुक को और भी 'Edgy' बनाएगी.

धनु (Sagittarius): 'Major Flex' और मान-सम्मान

Love & Career: आज आपके मान-सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी. आपकी मेहनत को अब 'Recognition' मिल रहा है. जीवनसाथी का सहयोग आपको 'Solid' महसूस कराएगा. जो लोग 'Job Hunt' कर रहे हैं, उन्हें आज कोई 'Killer Offer' मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति (Promotion) के योग बन रहे हैं—'Success Loading!' Family & Health: माता-पिता की सेहत को लेकर थोड़े 'Alert' रहें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें. शाम को दोस्तों के साथ 'Celebrate' करने का मौका मिल सकता है. Jewelry: क्रिस्टल पेंडेंट आज आपकी वाइब को पॉजिटिव और क्लियर रखेगा.

मकर (Capricorn): 'New Project' और पैतृक लाभ

Love & Career: किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए आज का दिन 'Perfect' है. आपको छोटी दूरी की यात्रा (Business Trip) पर जाने का मौका मिल सकता है. पैतृक संपत्ति मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा 'Jump' आएगा. जो लोग 'Work From Home' कर रहे हैं, उन्हें आज काम में गलती से बचने के लिए एक्स्ट्रा सतर्क रहना होगा. बिजनेस में नई योजनाएं आय बढ़ाएंगी. Family & Health: परिवार में आपकी बातों को बहुत 'Value' दी जाएगी. सेहत अच्छी रहेगी, बस आंखों का ख्याल रखें. Jewelry: एक क्लासी रिस्ट वॉच आपकी 'Boss Babe' वाइब को रिफ्लेक्ट करेगी.

कुंभ (Aquarius): 'Health Alert' और संभलकर निवेश

Love & Career: आज सेहत को लेकर 'Red Flag' अलर्ट है. व्यापार में किसी गलत फैसले की वजह से 'Major Loss' हो सकता है, इसलिए आज कोई भी 'Big Investment' न करें. अगर किसी से मतभेद हो, तो 'Silent Mode' पर रहना ही सबसे बड़ी जीत है, वरना मामला कानूनी रूप ले सकता है. खान-पान पर ध्यान दें और बहुत ज्यादा ऑयली खाने से बचें. Family & Health: नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है. परिवार में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, इसलिए 'Keep it Chill'. Jewelry: यूनिक ज्यामितीय (Geometric) इयररिंग्स आपके मॉडर्न लुक को 'High-Fashion' टच देंगे.

मीन (Pisces): 'Extra Energy' और बॉन्डिंग

Love & Career: आज आप 'High Energy' मोड में रहेंगे. अपने पेंडिंग कामों को आज आप समय से पहले निपटा देंगे—'Productive Day!' बिजनेस में किए गए बदलाव भविष्य में आपको 'Big Returns' देंगे. जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट आज 'Delete' हो जाएगी और आप एक-दूसरे के करीब आएंगे. बाहर के लोगों के साथ बहस में पड़ने से बचें. Family & Health: वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतें—'Safety First'. परिवार के साथ वीकेंड का आनंद लें. Jewelry: मूनस्टोन रिंग आपकी 'Intuitive' और 'Calm' एनर्जी को बढ़ाएगी.

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About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 15 May 2026 08:00 PM (IST)
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