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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGen-Z राशिफल 14 मई 2026: मेष और वृश्चिक के लिए आज 'Financial Flex' वाला दिन, क्या आज आपका प्रमोशन पक्का है? जानें अपना पूरा 'Vibe Check

Gen-Z राशिफल 14 मई 2026: मेष और वृश्चिक के लिए आज 'Financial Flex' वाला दिन, क्या आज आपका प्रमोशन पक्का है? जानें अपना पूरा 'Vibe Check

Gen-Z Rashifal 12 May 2026: शुक्र और बुध का बड़ा राशि परिवर्तन! आज मेष और सिंह की होगी 'Success Loading', क्या वृश्चिक का नया घर खरीदने का सपना होगा पूरा? जानें 'Gen-Z' राशिफल और अपना भाग्य.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 13 May 2026 08:04 PM (IST)
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Aaj ka Gen-Z Rashifal:  पंचांग के अनुसार, सुबह 11:21 तक प्रथम ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी है, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी.

गुरुवार का दिन ज्योतिषीय रूप से बेहद पावरफुल है क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ-साथ प्रीति, बुधादित्य और पराक्रम जैसे शुभ योगों का साथ मिल रहा है. 'Big News' यह है कि आज दो बड़े ग्रहों का गोचर (Transit) हो रहा है, शुक्र सुबह 10:53 के बाद मिथुन राशि में और बुध दोपहर 12:32 के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसका मतलब है कि आज से आपकी कम्युनिकेशन और लग्जरी वाली वाइब्स 'Level Up' होने वाली हैं.

रात 10:34 तक रेवती नक्षत्र और चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, इसलिए दिन भर थोड़ा 'Mental Peace' पर फोकस करें. रात 10:34 के बाद जब चंद्रमा मेष राशि में जाएंगे, तब माहौल और भी एनर्जेटिक हो जाएगा. आज शुभ काम के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 का समय बेस्ट है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, तो इस दौरान कोई भी 'Important Move' न करें. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Productive' रहेगी!

आइए जानते हैं, इन राजयोगों और गोचर के बीच कौन सी राशि 'Slay' करेगी और किसे आज 'Caution' की जरूरत है?

मेष (Aries): 'Success Loading' और फैमिली वाइब्स

Love & Career: आज का दिन आपके लिए 'Full of Goodies' रहने वाला है. अगर आप नई जॉब के लिए 'Hustle' कर रहे हैं, तो आज आपको 'Success' मिल सकती है. आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी और कहीं से अचानक 'Good News' मिल सकती है. परिवार में किसी नए सदस्य की एंट्री या कोई शुभ समाचार घर के माहौल को 'Wholesome' बना देगा.

Advice: आपसी मतभेद आज 'Delete' हो जाएंगे. स्वास्थ्य एकदम 'Top-Tier' रहेगा. आज पीली वस्तु का दान करना आपके लक को और बढ़ाएगा. Jewelry: बोल्ड गोल्ड स्टड आज आपके कॉन्फिडेंट लुक को 'Slay' करेंगे.

वृष (Taurus): 'Caution' और बिजनेस अलर्ट

Love & Career: वृषभ राशि वालों, आज आपको थोड़ा 'Careful' रहने की जरूरत है. वर्कप्लेस पर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, 'Betrayal' की आशंका है. बिजनेस में कोई बड़ा रिस्क न लें, वरना 'Major Loss' हो सकता है. पार्टनर के साथ कुछ बातों पर मतभेद आपको थोड़ा 'Anxious' कर सकते हैं. Advice: बुध का आपकी राशि में आना भविष्य के लिए अच्छे संकेत है, पर आज शांत रहें. सेहत का ध्यान रखें और फालतू के ड्रामे से दूर रहें. Jewelry: मिनिमलिस्ट सिल्वर नेकलेस आपकी वाइब को 'Ground' रखेगा.

मिथुन (Gemini): 'Low-key' और रिकवरी

Love & Career: आज का दिन आपके लिए थोड़ा 'Mid' रह सकता है. पर्सनल प्रॉब्लम्स और मौसमी बीमारियां (Seasonal Flu) आपकी 'Energy' को कम कर सकती हैं. बिजनेस में गिरावट का दौर दिख सकता है, इसलिए कोई बड़ा फैसला आज 'Pause' कर दें. परिवार की ओर से कोई उदास करने वाली खबर मिल सकती है.

Advice: शुक्र का आपकी राशि में प्रवेश करना आपके 'Glow-up' की शुरुआत है, बस आज धैर्य रखें. मां काली की अराधना करें. Jewelry: बीडेड ब्रेसलेट्स आपकी वर्सटाइल पर्सनालिटी को सूट करेंगे.

कर्क (Cancer): 'LIT' मूड और ससुराल से मदद

Love & Career: आज आपका मूड एकदम 'LIT' रहेगा! सेहत में सुधार महसूस होगा और आप दोस्तों के साथ 'Day Out' पर जा सकते हैं. बिजनेस में ससुराल पक्ष से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है, जिससे आपका काम 'Level Up' होगा. पुराने पारिवारिक विवाद आज हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं.

Advice: सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं और 'Networking' बढ़ाएं. बजरंग बली की अराधना आज आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देगी. Jewelry: पर्ल (मोती) रिंग आज आपकी 'Emotional Intelligence' को बढ़ाएगी.

सिंह (Leo): 'Freedom' और न्यू व्हील्स

Love & Career: आज आप बहुत दिनों से चल रहे काम के टेंशन से 'Free' महसूस करेंगे. जॉब या बिजनेस में कोई 'Killer Offer' आपका दरवाजा खटखटा सकता है. बच्चों और पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बहुत 'Smooth' और मधुर रहेंगे. नया वाहन (New Bike/Car) खरीदने का यह बेस्ट समय है.

Advice: अपनी खुशियों को परिवार के साथ 'Share' करें. पीली वस्तु अपने पास रखना आपके लिए 'Auspicious' रहेगा. Jewelry: एक स्टेटमेंट गोल्ड वॉच आज आपकी 'Royal' वाइब को और भी 'Flex' करेगी.

कन्या (Virgo): 'Expert' सलाह और सावधानी

Love & Career: आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से हो सकती है जो आपको जीवन में नया 'Guidance' देगा. सेहत पर खर्चे होने से आपकी 'Financial Planning' थोड़ी बिगड़ सकती है. बिजनेस में अभी कोई बड़ा बदलाव न करें. पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा 'Drama' होने के चांस हैं.

Advice: ड्राइविंग के दौरान 'Extra Careful' रहें. वाहन और बिजली के उपकरणों से सावधानी बरतें. पीली वस्तु का दान शुभ रहेगा. Jewelry: एविल् आई (Evil Eye) पेंडेंट आपको नेगेटिविटी से बचाएगा.

तुला (Libra): 'Speech' पर कंट्रोल और हेल्थ

Love & Career: आज सेहत को लेकर 'Red Flag' अलर्ट है. मौसमी बीमारियों से खुद को बचाएं. बिजनेस में किसी भी तरह का बड़ा निवेश (Investment) आज न करें. अपनी वाणी पर संयम रखें, वरना पार्टनर के साथ 'Toxic' बहस हो सकती है. यात्रा के दौरान अपने सामान और पैसों का ख्याल रखें.

Advice: वाद-विवाद से दूर रहना ही आज आपकी 'Winning Strategy' है. पीली वस्तु का दान करना आपके लिए फायदेमंद होगा. Jewelry: लेयर्ड रिंग्स आज आपके संतुलित स्वभाव को 'Aesthetic' टच देंगी.

वृश्चिक (Scorpio): 'Financial Flex' और पदोन्नति

Love & Career: आज आपका 'Success Loading' वाला दिन है! नया मकान या जमीन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. बिजनेस में बड़ी पार्टनरशिप का ऑफर मिल सकता है. नौकरी में पदोन्नति (Promotion) मिलने से आप 'On Cloud Nine' रहेंगे. घर में कोई धार्मिक 'Event' होने से माहौल 'Wholesome' रहेगा.

Advice: अपनी सफलता का आनंद लें और विनम्र रहें. पीली वस्तु का दान करना आपके लक को और भी 'Level Up' करेगा. Jewelry: ब्लैक ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आपके 'Edgy' लुक को बढ़ाएगी.

धनु (Sagittarius): 'Travel' और टीम वर्क

Love & Career: आज आप काम के सिलसिले में किसी 'Short Trip' पर जा सकते हैं, जो सफल रहेगी. दोस्तों और परिवार से आपको 'Solid' आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे बिजनेस में लाभ होगा. शाम को पार्टनर और बच्चों के साथ बाहर जाने का 'Perfect' प्लान बन सकता है.

Advice: टीम वर्क पर फोकस करें, सफलता जल्दी मिलेगी. भगवान विष्णु की अराधना करते रहना आपके लिए 'Beneficial' होगा. Jewelry: क्रिस्टल पेंडेंट आपकी वाइब को पॉजिटिव और क्लियर रखेगा.

मकर (Capricorn): 'Safety First' और सचेत

Love & Career: आज अपनी सेहत और सुरक्षा को 'Priority' दें. वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहें. बिजनेस पार्टनरशिप में लोगों की एक्टिविटीज पर नजर रखें, कोई आपको 'Scam' करने की कोशिश कर सकता है. ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है.

Advice: 'Impulsive' होकर कोई फैसला न लें. पीली वस्तु का दान करना आपके लिए 'Shield' की तरह काम करेगा. Jewelry: एक क्लासी रिस्ट वॉच आपकी पंचुअलिटी और 'Boss Babe' वाइब को रिफ्लेक्ट करेगी.

कुंभ (Aquarius): 'Trust' इश्यूज और फाइनेंस

Love & Career: आज किसी पर भी 'Blind Trust' करना आत्मघाती हो सकता है. किसी को बड़ी रकम उधार न दें, वरना पैसा 'Stuck' हो सकता है. ड्राइविंग में सावधानी बरतें. परिवार में बच्चों या पार्टनर का किसी बाहरी व्यक्ति से विवाद हो सकता है, जिसे आपको शांति से सुलझाना होगा.

Advice: आज 'Financial Decisions' बहुत सोच-समझकर लें. चने की दाल किसी जानवर को खिलाना आपके लिए 'Good Karma' होगा. Jewelry: यूनिक ज्यामितीय (Geometric) इयररिंग्स आपके लुक को 'High-Fashion' बनाएंगे.

Pisces (मीन): 'Smooth' यात्रा और बड़े ऑफर

Love & Career: आज का दिन आपके लिए काफी 'Peaceful' रहने वाला है. आप किसी धार्मिक यात्रा या दोस्तों के साथ 'Road Trip' का प्लान बना सकते हैं. करियर में कोई 'Big Opportunity' आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है.

परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताकर आपको 'Recharge' महसूस होगा. Advice: नए ऑफर्स को गंभीरता से लें. भगवान शिव की अराधना करना आपको मानसिक शांति और क्लैरिटी देगा. Jewelry: मूनस्टोन रिंग आपकी 'Intuitive' एनर्जी को बढ़ाएगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 13 May 2026 08:04 PM (IST)
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