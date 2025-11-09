Dhanu Rashifal 9 November 2025: धनु राशि के लिए दाम्पत्य जीवन में खुशियां, बिजनेस में मजबूत टीम से लाभ
Today Sagittarius Horoscope 9 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 9 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए रिश्तों और करियर दोनों के लिए सावधानी भरा रहेगा. चन्द्रमा के सप्तम भाव में गोचर से जीवनसाथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं. संवाद में मधुरता बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों को बड़ा न बनाएं. ग्रहों की स्थिति इंगित करती है कि आप अपने अंदर सुधार लाने और अपनी गलतियों को स्वीकारने की दिशा में अग्रसर रहेंगे.
हेल्थ राशिफल:
आज सिरदर्द, थकान या मतली जैसी समस्या हो सकती है. लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बचें और पर्याप्त नींद लें. शरीर में पानी की कमी न होने दें. सुबह हल्की एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार से दिन की अच्छी शुरुआत होगी. मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें.
बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में सतर्क रहने की जरूरत है. कोई पुरानी गलती सुधारने का मौका मिलेगा, इसलिए अपने अनुभव का सही इस्तेमाल करें. मार्केटिंग टीम को मजबूत करने से बड़े स्तर पर लाभ की संभावना है. किसी नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर किसी अप्रिय चर्चा या राजनीति से दूर रहें. अपने काम पर फोकस करना ही आज की सफलता की कुंजी होगी. कोई सहकर्मी आपको भड़काने की कोशिश कर सकता है, लेकिन संयम रखकर काम करें. वरिष्ठ अधिकारी आपके समर्पण से प्रभावित होंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी से किसी बात पर टकराव हो सकता है, परंतु प्रेम और संवाद से स्थिति संभल जाएगी. सिद्ध योग बनने से दांपत्य जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है.
युवा और छात्र राशिफल:
युवा वर्ग और विद्यार्थी आज लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे. कलाकार और खिलाड़ी अपनी मेहनत से सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास और नियमित अभ्यास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.
धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है. हालांकि फिजूलखर्ची से बचें और भविष्य के लिए बचत की योजना बनाएं.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
उपाय: आज के दिन भगवान विष्णु को पीली वस्त्र अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे वैवाहिक जीवन में सुख और व्यापार में सफलता प्राप्त होगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
