हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 8 November 2025: धनु राशि के जातकों को जीवनसाथी से मनमुटाव हो सकता है, पर अंत में खुशखबरी और मानसिक शांति मिलेगी

Dhanu Rashifal 8 November 2025: धनु राशि के जातकों को जीवनसाथी से मनमुटाव हो सकता है, पर अंत में खुशखबरी और मानसिक शांति मिलेगी

Today Sagittarius Horoscope 8 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Nov 2025 02:45 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Sagittarius Rashifal 8 November 2025 in Hindi: आज का दिन व्यापारिक और पेशेवर मामलों में मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा 7वें भाव में होने से व्यवसाय में नए प्रोडक्ट या नई योजना से लाभ होने की संभावना है. शिव योग के प्रभाव से व्यावसायिक मोर्चे पर आने वाली जटिलताओं को पार करते हुए आप अपना मार्ग बनाने में सफल रहेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में आपके लगातार प्रयासों से पैसों की आमद और नई योजनाओं पर काम करने के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहेगी. दिन भर चुस्त और ऊर्जावान रहने से महत्वपूर्ण कार्यों में देरी नहीं होगी. हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन लाभकारी रहेगा. मानसिक और शारीरिक थकान से बचें.

व्यापार/बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में लाभ की संभावनाएं हैं, खासकर नए प्रोडक्ट या पार्टनरशिप बिजनेस में. कठिनाइयों का सामना धैर्य और सतत प्रयास से करें. नई प्लानिंग पर काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

नौकरी/जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा. दोपहर के बाद काम समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे. ऑफिस में अधिकारियों से मतभेद या तनाव की संभावना है, इसलिए संभलकर कार्य करें.

लव और पारिवारिक जीवन:
रिश्तों में सतर्कता बरतें. प्रेमी/प्रेमिका के साथ मूवी देखने या घूमने की योजना बन सकती है. युवा वर्ग फ्रेंड्स के मध्य अपनी लव लाइफ की बातें साझा करेंगे.

युवा एवं छात्र:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जो उनके भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा.

धन राशिफल:
व्यापारिक प्रयासों के कारण धन लाभ की संभावना है. पैसों की आमद के नए स्रोत बन सकते हैं.

लकी नंबर – 3
अनलकी नंबर – 5
लकी रंग – पर्पल

उपाय: व्यवसाय और नौकरी में सफलता के लिए सतत प्रयास और संयम बनाए रखें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें और संबंधों में विवाद से बचें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Nov 2025 02:45 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज धनु राशि वालों के व्यापार में कैसी स्थिति रहेगी?

आज व्यापार में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा के 7वें भाव में होने से नए प्रोडक्ट या योजना से लाभ हो सकता है। शिव योग के प्रभाव से जटिलताओं को पार कर आप अपना मार्ग बना लेंगे।

धनु राशि वालों का स्वास्थ्य आज कैसा रहेगा?

सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहेगी। दिन भर चुस्त और ऊर्जावान रहने से महत्वपूर्ण कार्यों में देरी नहीं होगी। हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन लाभकारी रहेगा।

आज नौकरीपेशा धनु राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा। दोपहर के बाद काम समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। ऑफिस में अधिकारियों से मतभेद या तनाव की संभावना है, इसलिए संभलकर कार्य करें।

धनु राशि वालों के लव और पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन कैसा है?

रिश्तों में सतर्कता बरतें। प्रेमी/प्रेमिका के साथ मूवी देखने या घूमने की योजना बन सकती है। युवा वर्ग दोस्तों के मध्य अपनी लव लाइफ की बातें साझा करेंगे।

Embed widget