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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 8 April 2026: धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा गोचर शुभ, करियर में मिलेगी सफलता!

Aaj ka Dhanu Rashifal 8 April 2026: धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा गोचर शुभ, करियर में मिलेगी सफलता!

Aaj ka Dhanu Rashifal 8 April 2026: आज धनु राशि के जातकों की कुंडली में चंद्रमा गोचर कर रहा है. इस परिवर्तन के कारण बुधवार का दिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव के साथ सफलता से भरा रहने वाला है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 08 Apr 2026 04:20 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 8 April 2026: आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव और बाहरी सफलता का कॉम्बिनेशन लेकर आएगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से मन थोड़ा बेचैन और अस्थिर रह सकता है. बिना किसी स्पष्ट कारण के भी आप अंदर से परेशान या दुखी महसूस कर सकते हैं.

लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जहां मन अंदर से अस्थिर रहेगा, वहीं बाहर की दुनिया में आपको अच्छे मौके मिलेंगे. अब फैसला आपका है आप अपने मूड के हिसाब से चलेंगे या मौके के हिसाब से.

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बिजनेस और धन राशिफल

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. डिजिटल मार्केटिंग के तरीकों का सही इस्तेमाल करने से आपकी बिक्री में लगभग 20 प्रतिशत तक का उछाल आ सकता है. टैरिफ कम होने की खबर से आपका बिजनेस और तेजी पकड़ सकता है और कस्टमर की संख्या बढ़ेगी.

आज आप पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नए बिजनेस में बड़ा निवेश करने का फैसला ले सकते हैं. इसके लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय शुभ रहेगा. लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती मत करना भावनाओं में आकर जल्दबाजी में निवेश किया, तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगति और जिम्मेदारी बढ़ाने वाला है. सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को पदोन्नति के साथ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. साथ ही, आपको किसी हाई-टेक गैजेट या वाहन जैसी सुविधा भी मिल सकती है, जो आपकी पोजीशन को दर्शाएगी.

ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता और शांत स्वभाव से पुराने विवाद सुलझ सकते हैं, जिससे आपकी इमेज और मजबूत होगी. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किसी प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल सकता है. लेकिन याद रखें ऑफर मिलना एक बात है, उसे निभाना दूसरी.

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार में आज खुशी का माहौल रह सकता है. किसी सदस्य की शादी तय होने से उत्सव जैसा वातावरण बनेगा. मां का स्नेह और समर्थन आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा. लेकिन आपकी अंदरूनी बेचैनी आपको इस खुशी को पूरी तरह महसूस करने से रोक सकती है इस पर ध्यान देना जरूरी है.

स्टूडेंट और युवा राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. वरियान योग के प्रभाव से किसी बड़ी स्कॉलरशिप मिलने की संभावना है. अगर आपने मेहनत की है, तो उसका रिजल्ट मिलेगा. लेकिन अगर आपका फोकस डगमगाया, तो मौका हाथ से निकल सकता है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में सुधार देखने को मिलेगा. फेफड़ों और पुरानी खांसी की समस्या में राहत मिल सकती है. सुबह का टहलना और हल्की एक्सरसाइज आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. लेकिन मानसिक बेचैनी को नजरअंदाज किया, तो उसका असर धीरे-धीरे शरीर पर भी दिखेगा.

  • लकी कलर: व्हाइट
  • लकी नंबर: 2
  • अनलकी नंबर: 7

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Apr 2026 04:20 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Horoscope Today Horoscope Aaj Ka Dhanu Rashifal

Frequently Asked Questions

धनु राशि के जातकों के लिए 8 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?

यह दिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव और बाहरी सफलता का मिश्रण लेकर आएगा। मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, लेकिन बाहर अच्छे मौके मिलेंगे।

बिजनेस में आज क्या अवसर हैं?

डिजिटल मार्केटिंग से बिक्री में 20% तक उछाल आ सकता है। पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नए बिजनेस में निवेश का भी मौका है।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा है?

सरकारी क्षेत्र में पदोन्नति और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हाई-टेक गैजेट या वाहन जैसी सुविधा भी मिल सकती है।

पारिवारिक जीवन में क्या खास रहेगा?

परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, संभवतः किसी सदस्य की शादी तय हो सकती है। मां का स्नेह भावनात्मक मजबूती देगा।

स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सलाह दी गई है?

स्वास्थ्य में सुधार होगा, फेफड़ों और खांसी की समस्या में राहत मिलेगी। सुबह का टहलना और हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद रहेगी।

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