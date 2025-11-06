Aaj Ka Sagittarius Rashifal 6 November 2025 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी षष्ठ भाव (6th हाउस) में गोचर कर रहे हैं, जिससे पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के संकेत हैं. आत्मबल और सहनशक्ति में वृद्धि होगी.
वरियान और पद्मक योग के प्रभाव से बिजनेस में लाभ और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगे. आपकी योजनाएँ सफल होंगी और प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी.
व्यवसाय राशिफल
पार्टनरशिप बिजनेस में आय के नए स्रोत बन सकते हैं. मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. प्रशासनिक अधिकारियों या सरकारी संपर्कों के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना है. किसी बड़े टेंडर या अनुबंध को लेकर शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.
नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा जातकों को आज सहयोग और सकारात्मक समाचार मिलेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और ईमानदारी को सराहेंगे. सरकारी विभाग से जुड़े लोग किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, जहां आपके विचार प्रभाव डालेंगे.
वित्त राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा. आय में वृद्धि के साथ खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है. सरकारी कार्यों में लाभ मिलने के योग हैं.
लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी का साथ आपको मानसिक सुकून देगा. प्रेम जीवन में अनावश्यक बहस या पुराने मुद्दों को खींचने से बचें. किसी प्रिय मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी.
युवा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर के माहौल में बेहतर फोकस कर पाएंगे. जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाई में प्रगति के संकेत हैं.
हेल्थ राशिफल
पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, लेकिन अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें. अधिक थकान या अनियमित खानपान से बचें.
- भाग्यशाली रंग सिल्वर
- भाग्यशाली अंक 1
- उपाय भगवान विष्णु को चावल मिश्रित जल अर्पित करें और जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें, लाभ और शांति प्राप्त होगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.