Aaj Ka Dhanu Rashifal 6 January 2026 in Hindi: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक और सकारात्मक संकेत लेकर आया है. चन्द्रमा के आपके नवम भाव (9th हाउस) में होने से किस्मत का साथ मिलेगा.

आज किसी जरूरतमंद की मदद करने से न केवल मानसिक संतोष मिलेगा बल्कि आपका भाग्य भी चमक सकता है. धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. दिन के कुछ समय आपको यात्रा या भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका परिणाम लाभकारी रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े धनु राशि के जातकों के लिए दिन सोच-समझकर निर्णय लेने का है. यदि आप अपने पार्टनर के साथ किसी नए बिजनेस की नींव रखने की योजना बना रहे हैं, तो 14 जनवरी के बाद ही इसे अमल में लाना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि फिलहाल मलमास चल रहा है.

व्यापारी वर्ग को छिपे हुए प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें और लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें.

नौकरी राशिफल

प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हुए अपने करियर की तरक्की के बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए.

आपके कार्यों की सराहना हो सकती है और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी अन्य कंपनी से जॉब ऑफर मिलने की भी संभावना बन रही है, जिसे स्वीकार करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार अवश्य करें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत में सुधार आने से सभी सदस्य राहत महसूस करेंगे. जीवन के हर मोड़ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

यदि आपके किसी परिचित के यहां कोई मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें बढ़-चढ़कर भाग लें और आयोजकों का सहयोग करें, इससे सामाजिक मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं के लिए दिन उत्साह से भरा रहेगा. करियर को लेकर नए विचार मन में आएंगे. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. नियमित अध्ययन और अनुशासन से ही मनचाहा परिणाम मिल सकेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अचानक यात्रा के कारण थकान महसूस हो सकती है. सडन ट्रैवलिंग के दौरान जरूरी डॉक्यूमेंट भूलने की आशंका है, इसलिए विशेष सावधानी रखें. खानपान संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 4

अनलकी अंक: 3

FAQs

Q1: क्या आज भाग्य का साथ मिलेगा?

A1: जी हां, चन्द्रमा नवम भाव में होने से किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा.

Q2: क्या नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?

A2: 14 जनवरी के बाद नया बिजनेस शुरू करना अधिक शुभ रहेगा.

Q3: क्या नौकरी में बदलाव के योग हैं?

A3: जी हां, किसी दूसरी कंपनी से जॉब ऑफर मिल सकता है.

