सेहत सामान्य रहेगी. संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, ध्यान, योग और प्राणायाम से मन को शांत रखें. बाहर के भोजन से परहेज करें.
Dhanu Rashifal 4 November 2025: धनु राशि रिश्तों में नजदीकियां और कारोबार में लाभ के योग
Today Sagittarius Horoscope 4 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 4 November 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा का गोचर आपकी पंचम भाव (5th House) में होने से माता-पिता को संतान से संतोष और सुख मिलेगा. रचनात्मकता और मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होगी. आज आप अपने विचारों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में अच्छे परिणामों के लिए आज अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन दिन के अंत में स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी. निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें, अन्यथा छोटे मुद्दे भी विवाद का रूप ले सकते हैं. आज नए निवेश से बचना बेहतर रहेगा.
नौकरी राशिफल:
कैरियर में अपनी योग्यता पर भरोसा रखें. वर्कस्पेस पर आपकी मेहनत और आकर्षक व्यक्तित्व से सभी प्रभावित होंगे. धन लाभ के संकेत हैं और सीनियर्स से प्रशंसा भी मिल सकती है. ऑफिस में काम का दबाव अधिक रहेगा. कार्यक्षेत्र में फोकस बनाए रखना जरूरी होगा.
परिवार राशिफल:
संतान के भविष्य को लेकर अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं. समय के साथ सब कुछ सुलझ जाएगा. परिवार में आपसी समझ और सामंजस्य बनाए रखें, रिश्तों को समय देना आवश्यक रहेगा. प्रेमी जोड़ों को आज एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए.
छात्र / युवा राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अवसरों को भुनाने की कोशिश करनी चाहिए. मानसिक विचलन या छोटी चिंताओं में संभावनाओं को गंवाने से बचें. यंग जनरेशन को आज परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से दिन ऊर्जा से भरा रहेगा. ध्यान, योग और प्राणायाम से मन को शांत रखें. बाहर के भोजन से परहेज करें और पर्याप्त नींद लें.
लकी कलर: क्रीम
लकी नंबर: 4
अनलकी नंबर: 7
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
Frequently Asked Questions
धनु राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए आज क्या सुझाव है?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL