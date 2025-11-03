हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Dhanu Rashifal (3 November 2025): धनु राशि के भूमि-भवन विवाद सुलझेंगे, योग-ध्यान से मिलेगा सुकून

Aaj Ka Dhanu Rashifal (3 November 2025): धनु राशि के भूमि-भवन विवाद सुलझेंगे, योग-ध्यान से मिलेगा सुकून

Today Sagittarius Horoscope 3 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 03:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Sagittarius Rashifal 3 November 2025 in Hindi: आज का दिन पारिवारिक और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. चन्द्रमा चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे भूमि-भवन संबंधी पुराने अटके कार्य सुलझ सकते हैं. लेकिन साथ ही मानसिक अस्थिरता या पारिवारिक मतभेदों की संभावना भी बन रही है. किसी भी निर्णय को भावनाओं में आकर न लें. घर के बुजुर्गों के विचारों का सम्मान करें.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसायिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. आप अपने हित के कार्यों को समय पर पूरा करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगे. टैक्स या लीगल डॉक्युमेंट से जुड़ी कोई देरी हो सकती है. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें, अन्यथा छोटे मुद्दे भी विवाद का रूप ले सकते हैं. आज नए निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

जॉब एवं करियर राशिफल:
ऑफिस में काम का दबाव अधिक रहेगा. कार्यक्षेत्र में फोकस बनाए रखना जरूरी होगा. मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशन से जुड़े लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, वरना गलतफहमी पैदा हो सकती है. किसी सहकर्मी से टकराव से बचें.

लव और पारिवारिक राशिफल:
पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव संभव हैं. घर की संपत्ति या पैतृक मामलों को लेकर असहमति हो सकती है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी बात को लेकर मतभेद से बचें. प्रेमी जोड़ों को आज एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
यंग जनरेशन को सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत है. स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, distractions से दूर रहें. किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आज अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी.

हेल्थ राशिफल:
आज मानसिक तनाव बढ़ सकता है. ध्यान, योग और प्राणायाम से मन को शांत रखें. बाहर के भोजन से परहेज करें और पर्याप्त नींद लें.

शुभ अंक: 4
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें और चांदी का सिक्का जल में प्रवाहित करें, पारिवारिक कलह और आर्थिक रुकावटें दूर होंगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 03 Nov 2025 03:00 AM (IST)
