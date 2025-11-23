Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aaj Ka Sagittarius Rashifal 23 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा के आपकी ही राशि में गोचर से आज आत्मविश्वास में शानदार वृद्धि देखने को मिलेगी. लंबे समय से रुकी ऊर्जा आज तेजी से सक्रिय होगी. कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन अनुकूल है. लोगों के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा. मानसिक रूप से मजबूती और सकारात्मकता आज आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी.

स्वास्थ्य राशिफल

पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा. थकान और तनाव में कमी आएगी. पानी का सेवन अधिक रखें और स्ट्रीट फूड से परहेज़ करें. कुछ लोगों में नशे या गलत आदतों की ओर आकर्षण बढ़ सकता है — तुरंत दूरी बना लें, वरना आगे चलकर बड़ी दिक्कत हो सकती है.

व्यापार / बिजनेस राशिफल

कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होने से बिजनेस में मार्केट पकड़ बढ़ेगी. आप अपनी बात क्लाइंट और कस्टमर तक बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे. बिजनेसमैन को अकाउंट्स में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, ताकि लाभ-हानि का विश्लेषण सही समय पर हो सके. किसी बड़े डील की शुरुआत से पहले डॉक्यूमेंटेशन की दोबारा जाँच करें.

नौकरी / जॉब राशिफल

वर्कस्पेस पर चल रहे प्रोजेक्ट को पूरा कर आज आप नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं. सहयोगी और सीनियर्स के साथ बेहतर ट्यूनिंग दिन को आसान बना देगी. टीमवर्क से बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं.

लव और फैमिली लाइफ

परिवार में किसी के साथ चल रही नाराज़गी खत्म होने के संकेत हैं. माहौल मधुर होगा और संडे का दिन परिवार को जोड़ने वाला साबित होगा. लंबी दूरी वाले प्रेम संबंधों में वीडियो कॉल, चैट व बातचीत दिल को सुकून देगी.

युवा और छात्र

स्टूडेंट्स आज पढ़ाई में जटिल टॉपिक या समस्या को आसानी से हल कर लेंगे. युवा अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हों और गलत संगत व नशे के वातावरण से पूर्ण दूरी बनाए रखें.

धन राशिफल

आज सामान्य आय में वृद्धि के योग हैं. खर्च नियंत्रित रहने से बचत भी अच्छी होगी. किसी नए आर्थिक प्लान पर विचार किया जा सकता है.

भाग्यशाली रंग व अंक

लकी कलर: ऑरेंज

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 6

उपाय: शाम के समय गाय को गुड़ और आटे की गेंद खिलाएँ और “ॐ केतवे नमः” मंत्र का 27 बार जप करें, आत्मविश्वास और भाग्य दोनों मजबूत होंगे.

FAQs

Q1. क्या आज नए बिजनेस या प्रोजेक्ट की शुरुआत करना शुभ है?

हाँ, यदि प्लानिंग पूरी है तो शुरुआत सफल परिणाम दे सकती है.

Q2. क्या आज पार्टनर से बात करके गलतफहमी दूर हो जाएगी?

हाँ, आज संवाद के ज़रिए रिश्तों में मिठास वापस आएगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.