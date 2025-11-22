Aaj Ka Dhanu Rashifal (22 November 2025): धनु राशि अनियंत्रित खर्च बढ़ेंगे, राजनीतिक विवादों से दूर रहें
Today Sagittarius Horoscope 22 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 22 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा 12th हाउस में रहेंगे होने से खर्चों को कम करने की प्लानिंग करें. विशेषकर विदेशी संपर्क वाले कामों में देरी, रुकावट या भ्रम की स्थिति बन सकती है. कुछ पुराने मामलों को लेकर सिरदर्द और तनाव महसूस हो सकता है. किसी भी निर्णय को जल्दबाज़ी में लेने से बचें.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के नजरिए से आज पाचन संबंधी समस्या परेशान कर सकती है. अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें और पानी अधिक पिएं. गैस, एसिडिटी या पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और देर रात तक जागने से बचें. मानसिक तनाव भी सेहत पर प्रभाव डाल सकता है.
बिजनेस एवं जॉब
बिजनेस में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. एकाउंट या लेनदेन से जुड़े विवाद या घोटाले सामने आ सकते हैं, जो आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख सकते हैं. व्यवसाय में सफर करना पड़ सकता है, इसलिए पैकिंग में जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें.
लव और फैमिली
लव लाइफ में जाने-अनजाने में पार्टनर का दिल दुख सकता है. शब्दों का सावधानी से उपयोग करें. गुस्सा, संदेह या गलतफहमियां रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं. पारिवारिक जीवन में कटु वचन घर का वातावरण बिगाड़ सकते हैं, इसलिए बातचीत संयमित और विनम्र रखें. सभी को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी आज आपके कंधों पर है.
युवा एवं छात्र
युवाओं के लिए आज चैलेंजिंग दिन रहेगा. असफल कार्यों से मन विचलित हो सकता है लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए. छात्रों को पढ़ाई में संघर्ष करना पड़ेगा, विशेषकर कठिन विषयों को समझने में समस्या आएगी. नियमित अभ्यास और गाइडेंस लेना लाभदायक रहेगा.
धन राशिफल
खर्चों में बढ़ोतरी और आर्थिक नुकसान की आशंका है. आज के दिन किसी भी वित्तीय निर्णय को रोककर रखें. विश्वासपात्र लोगों के साथ भी आर्थिक लेनदेन में पूरी जांच-पड़ताल करें.
- भाग्यशाली रंग — पर्पल
- लकी नंबर — 7
- अनलक्की नंबर — 4
- उपाय: आज भगवान विष्णु को हल्दी मिले हुए जल से स्नान कराएं और 'ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. इससे भ्रम, चिंता और आर्थिक तनाव में राहत मिलेगी.
FAQs
Q1: क्या आज नया इन्वेस्टमेंट या बिजनेस डील करना सही रहेगा?
नहीं, आज ग्रह स्थिति निवेश या वित्तीय निर्णय के लिए अनुकूल नहीं है. फिलहाल प्रतीक्षा करें.
Q2: क्या आज नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, प्रयास करते रहें. आज चुनौतियाँ हैं लेकिन आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ धीरे-धीरे अनुकूल होंगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
