हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal (2 November 2025): धनु राशि के लिए व्यापार में बाधाएं, परिवार को समय देना होगा जरूरी

Aaj Ka Dhanu Rashifal (2 November 2025): धनु राशि के लिए व्यापार में बाधाएं, परिवार को समय देना होगा जरूरी

Today Sagittarius Horoscope 2 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Nov 2025 03:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Sagittarius Rashifal 2 November 2025 in Hindi: आज का दिन चुनौतियों से भरा रहेगा. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से घर या संपत्ति से जुड़ी किसी योजना में रुकावट आ सकती है. चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से मन अस्थिर रहेगा और कार्यों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी. घरेलू काम या घर के रिनोवेशन से जुड़ी परेशानी आपके मूड को प्रभावित कर सकती है. धैर्य बनाए रखना ही आज का सबसे बड़ा उपाय होगा.

हेल्थ राशिफल:
सेहत को लेकर सावधानी जरूरी है. ब्लड प्रेशर के मरीज अपनी दिनचर्या में अनुशासन रखें और गुस्सा या तनाव से बचें. खान-पान में नमक और तली हुई चीजों से परहेज करें. समय पर नींद और नियमित व्यायाम स्वास्थ्य सुधार में मदद करेगा.

बिजनेस राशिफल:
व्यापारिक दृष्टि से दिन कमजोर रहेगा. समय-समय पर ऑर्डर पूरे न हो पाने से क्लाइंट्स की असंतुष्टि बढ़ सकती है. पार्टनरशिप में बड़ी डील को लेकर जल्दबाजी से बचें — पहले हर पहलू का रिसर्च अवश्य करें. आज नई शुरुआत के बजाय पुराने कामों को पूरा करने पर ध्यान दें.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए किसी पर अंधा भरोसा न करें. कार्यस्थल पर लापरवाही या देरी आपकी छवि को नुकसान पहुँचा सकती है. वर्कस्पेस पर सतर्क और प्रोफेशनल रहना जरूरी है.

लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार के सदस्यों के साथ मधुरता बनाए रखना आज आवश्यक है. बच्चे के व्यवहार या पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव कम महसूस होगा, लेकिन बातचीत से गलतफहमियाँ दूर की जा सकती हैं.

धन राशिफल:
धन के मामलों में आज सतर्क रहें. कोई पुराना उधार या खर्चा उभर सकता है. निवेश या बड़ी खरीदारी टाल दें, क्योंकि समय स्थिर नहीं है.

युवा और विद्यार्थी:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स परीक्षा के बाद ध्यान भटकाने वाली चीजों में उलझ सकते हैं. प्रेम संबंधों या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचें. युवाओं को गलत संगत से दूर रहना चाहिए.

शुभ अंक: 7
शुभ रंग: काला
उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शनैश्चराय नमः” का 11 बार जाप करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 03:20 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
बिग बॉस 19: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
बिग बॉस 19: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
इंडिया
'NDA जीतेगा 160 सीटें', अमित शाह का बड़ा दावा, बोले- अवैध घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानता है विपक्ष
'NDA जीतेगा 160 सीटें', अमित शाह का बड़ा दावा, बोले- अवैध घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानता है विपक्ष
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जनरल नॉलेज
India SIR: SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget