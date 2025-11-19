19 नवंबर 2025 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. पुराने कामों में प्रगति होगी और शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 19 November 2025 in Hindi: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. पुराने कामों में प्रगति होगी और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. बुद्धादित्य, ध्रुव, वाशी और सुनफा योग का प्रभाव आपके दिन को विशेष बनाएगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज आपकी सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक रूप से आप हल्कापन महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम और योग से ऊर्जा बनी रहेगी. भोजन में ताजे फल और तरल पदार्थ शामिल करें ताकि दिनभर सक्रिय रह सकें.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आज मिल सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी रिश्तेदार की मदद से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. नए कॉन्ट्रैक्ट्स और मुनाफे की स्थिति बन रही है. धैर्य रखें और निर्णय सोच-समझकर लें.
नौकरी राशिफल:
वर्किंग वुमन के लिए दिन शुभ रहेगा. ऑफिस में आपकी मेहनत और दक्षता की सराहना होगी. सहकर्मियों से संबंध मधुर रहेंगे. आप अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कला में माहिर साबित होंगे.
लव और पारिवारिक जीवन:
घर-परिवार में सौहार्द का वातावरण रहेगा. परिवार को समय देने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ कुछ छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, पर बातचीत से हल निकलेगा. ससुराल पक्ष से लाभ मिलने के योग हैं.
धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. अचानक लाभ या पुराने निवेश से फायदा संभव है. खर्चों पर नियंत्रण रखें.
युवा और छात्र:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए यह समय पढ़ाई पर ध्यान देने का है. फोकस बनाए रखें, सफलता निश्चित है. युवा वर्ग विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे, पर भावनाओं में बहने से बचें.
शुभ अंक: 3
अशुभ अंक: 5
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
