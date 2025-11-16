हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Dhanu Rashifal (16 November 2025): धनु राशि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सतर्क रहें, प्रेम विवाह को परिवार की सहमति मिल सकती है

Aaj Ka Dhanu Rashifal (16 November 2025): धनु राशि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सतर्क रहें, प्रेम विवाह को परिवार की सहमति मिल सकती है

Today Sagittarius Horoscope 16 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Nov 2025 02:15 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Sagittarius Rashifal 16 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए रिश्तों और करियर दोनों के लिए सावधानी भरा रहेगा. संवाद में मधुरता बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों को बड़ा न बनाएं. ग्रहों की स्थिति इंगित करती है कि आप अपने अंदर सुधार लाने और अपनी गलतियों को स्वीकारने की दिशा में अग्रसर रहेंगे. 

हेल्थ राशिफल:
आज सिरदर्द, थकान या मतली जैसी समस्या हो सकती है. लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बचें और पर्याप्त नींद लें. शरीर में पानी की कमी न होने दें. सुबह हल्की एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार से दिन की अच्छी शुरुआत होगी. मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें.

बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में सतर्क रहने की जरूरत है. कोई पुरानी गलती सुधारने का मौका मिलेगा, इसलिए अपने अनुभव का सही इस्तेमाल करें. मार्केटिंग टीम को मजबूत करने से बड़े स्तर पर लाभ की संभावना है. किसी नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें.

नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर किसी अप्रिय चर्चा या राजनीति से दूर रहें. अपने काम पर फोकस करना ही आज की सफलता की कुंजी होगी. कोई सहकर्मी आपको भड़काने की कोशिश कर सकता है, लेकिन संयम रखकर काम करें. वरिष्ठ अधिकारी आपके समर्पण से प्रभावित होंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी से किसी बात पर टकराव हो सकता है, परंतु प्रेम और संवाद से स्थिति संभल जाएगी. सिद्ध योग बनने से दांपत्य जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. 

युवा और छात्र राशिफल:
युवा वर्ग और विद्यार्थी आज लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे. कलाकार और खिलाड़ी अपनी मेहनत से सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास और नियमित अभ्यास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है. हालांकि फिजूलखर्ची से बचें और भविष्य के लिए बचत की योजना बनाएं.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
उपाय: आज के दिन भगवान विष्णु को पीली वस्त्र अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे वैवाहिक जीवन में सुख और व्यापार में सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Nov 2025 02:15 AM (IST)
Embed widget